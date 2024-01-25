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144 ألف متعامل مع مركز «سبيد» بعجمان

144 ألف متعامل مع مركز «سبيد» بعجمان
26 يناير 2024 00:58

عجمان (الاتحاد) 

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أعلنت هيئة النقل في عجمان عن تحقيق مركز «سبيد» لفحص وتسجيل المركبات نتائج نمو إيجابية في مجال إسعاد المتعاملين خلال عام 2023، حيث قدم المركز خدماته لـ 144 ألفاً و218 متعاملاً، بالإضافة إلى خدمات مصنع لوحات الأرقام، وخدمات الدفاع المدني لإصدار شهادات السلامة المدنية وخدمات الأجهزة الذاتية «سهل».
وقال أحمد صقر المطروشي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية، إن مركز «سبيد» يقدم خدمات الفحص الفني للمركبات، وفقاً لمعايير الفحص المعتمدة، ويعمل وفق لخطط استراتيجية مدروسة، والتي تهدف لتطوير خدماته، من أجل كسب رضا وتحقيق سعادة المتعاملين، وتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية.
وأكد أن المركز، حقق معدلاً زمنياً قياسياً في مجال تقديم خدمات فحص المركبات، والذي بلغ 9 دقائق، فيما بلغ معدل زمن خدمات الترخيص دقيقة و12 ثانية، وزمن الانتظار لخدمات الترخيص دقيقة و47 ثانية، مؤكداً أن الهيئة تحرص على تطوير خدمات المركز بشكل مستمر من خلال تقييمات العملاء عن الخدمات المقدمة لهم، والاستماع لاقتراحاتهم وملاحظاتهم، والعمل عليها، وذلك لتقديم خدمات تنافسية ذات كفاءة عالية لتحسين جودة الحياة في إمارة عجمان. 
وأشار إلى أن مركز «سبيد» يعد أول مركز على مستوى الدولة يطبق خاصية الدفع الرقمي، واستلام شهادة الفحص عبر الرسائل النصية دون حاجة العميل للانتظار والتعامل مع موظف الخدمة، كما حصل المركز على جائزة أفضل مشروع رقمي في القطاع حكومي عن نظام الفحص الفني للمركبات.

مركز سبيد
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