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أرقام قياسية لإدارة القضايا في محاكم دبي

أرقام قياسية لإدارة القضايا في محاكم دبي
26 يناير 2024 00:59

دبي (وام)

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أثمرت جهود إدارة القضايا بمحاكم دبي في تعزيز بيئة العمل وروح المنافسة الإيجابية بين الموظفين عبر تحقيق مؤشرات أداء عالية خلال عام 2023، حيث تم تسجيل إجمالي 582.476 عملية وعقد 157.788 جلسة قضائية، ما يعكس التزام الإدارة المستمر بالتميّز والحفاظ على مكتسباتها الاستراتيجية، وتحقيق النجاح المستدام.
وتبرز الأرقام الصادرة عن إدارة القضايا، تحقيق شعبة الاستئناف العمالي أداءً ممتازاً، حيث تم تنفيذ 17.119 عملية رئيسية، وعقد 5.407 جلسات قضائية، وتسجيل 356 إعلاناً عاماً في الشعبة تلبية لاحتياجات المتعاملين. ولم يختلف المشهد في قسم الطعون والاستئناف، حيث عمل هذا القسم ضمن رؤيته الهادفة إلى ضمان تطبيق العدالة، وتوفير بيئة قضائية عادلة لحل النزاعات وفقاً للقوانين المعمول بها في إمارة دبي على تنفيذ 112.667 عملية رئيسية، وعقد 34.275 جلسة قضائية، وتسجيل 6.763 إعلاناً عاماً لخدمة المتعاملين في هذا القسم. ومن خلال فريق قضائي متخصص بالتعامل مع القضايا التجارية بكفاءة ومهنية عالية، تم تسجيل 127.645 عملية رئيسية، وعُقدت 32.041 جلسة قضائية، ونفِّذ 13.462 إعلاناً عاماً لخدمة المتعاملين. ونفذ قسم القضايا العقارية 28.669 عملية رئيسية وعُقدت 7.293 جلسة قضائية، إلى جانب تسجيل 3.194 إعلاناً عاماً، انسجاماً مع أهدافه التي ترمي إلى توفير بيئة قضائية عادلة وشفافة للأشخاص والشركات العاملة في قطاع العقارات.

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