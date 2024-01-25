شرطة أبوظبي تنفذ دورة لتحديد هوية الضحايا

أبوظبي (الاتحاد)

نفذ مكتب شؤون الضحايا في إدارة الأزمات والكوارث بشرطة أبوظبي، دورة تخصصية في طب الأسنان الجنائي بمجال تحديد هوية ضحايا الكوارث، وذلك ضمن الخطة التدريبية، وبمشاركة الخبراء المختصين من الوحدات التخصصية بشرطة أبوظبي، وعدد من الخبراء والشركاء الاستراتيجيين: القيادة العامة لشرطة دبي، القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).

وأوضح العميد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث، رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث بشرطة أبوظبي، أن الدورة تأتي ضمن خطة التدريب السنوية لمنظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث لتبادل الخبرات والتواصل بين الشركاء الاستراتيجيين والمختصين، بهدف رفع مستوى الجاهزية في التعامل أثناء الأزمات والكوارث وتنمية القدرات والمهارات في إدارة الأزمات والكوارث وفق أرقى المعايير العالمية.

واطلع المشاركون على مفهوم منظومة تحديد هوية الكوارث لطب الأسنان الشرعي، وأهمية الوعي القانوني للأطباء الشرعيين والخبراء، والأشعة الرقمية والتدريب والتطوير والإجراءات الفنية والتنسيقية المعمول بها.