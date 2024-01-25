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مناقشة مسودة سياسة البيانات في عجمان

سلطان النعيمي خلال ترؤسه الاجتماع (من المصدر)
26 يناير 2024 00:58

عجمان (وام)

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ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، رئيس اللجنة العليا للبيانات بإمارة عجمان، اجتماع اللجنة الذي عقد لمناقشة مسودة سياسة البيانات في الإمارة.
حضر الاجتماع، عبدالرحمن علي الشامسي، مدير عام الشؤون القانونية، نائب رئيس اللجنة، والدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، وحميد يوسف العجماني، المدير التنفيذي للتحول، وأعضاء اللجنة.
وأكد رئيس اللجنة أهمية مراجعة مسودة سياسة بيانات عجمان التي تم إعدادها من قبل دائرة عجمان الرقمية، كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة نتائج أعمال اللجنة، خلال الفترة السابقة.
ووجَّه اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، الشكر لدائرة عجمان الرقمية على جهودها المبذولة في إعداد السياسات التي تدعم جهود الدائرة لتحقيق أهدافها نحو رفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في الإمارة لتحسين تجربة المتعامل في جميع الدوائر الحكومية.
من جانبها، عرضت الدكتورة عهود شهيل المراحل التي مرت بها السياسة، حيث تمت، خلال العمل بالمشروع، دراسة سياق البيانات للحكومة الرقمية في دولة الإمارات بشكل عام، وفي إمارة عجمان بشكل خاص، والاطلاع على الممارسات المحلية والإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال.
وأكد رئيس اللجنة، في ختام الاجتماع، ضرورة توحيد الجهود كافة في سبيل تعزيز مستوى كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة في إمارة عجمان، ومواكبة التسارع والتطور، لتعزيز الصورة المتميزة لحكومة الإمارة.

سلطان بن عبدالله النعيمي
الإمارات
شرطة عجمان
عجمان
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