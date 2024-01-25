انطلاق فعاليات مهرجان الوثبة للعسل اليوم ولمدة أسبوعين

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الوثبة للعسل في جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة من 26 حتى 8 فبراير 2024، وذلك ضمن الفعاليات والمسابقات والمهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، ودعت اللجنة المنظمة منتجي العسل في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في المهرجان، حيث يمكن للمشاركين الاشتراك في مسابقات العسل وعرض منتجاتهم المتميزة لبيعها للجمهور، ودعت الراغبين في المشاركة إلى المسارعة في المشاركة لمحدودية الأماكن.

وأشارت اللجنة المنظمة، إلى أن تنظيم مهرجان مخصص للعسل، بغرض عرض إنتاج العسل المحلي، بهدف دعم مربي النحل ومنتجي العسل المحليين، وتشجيعهم على المنافسة في مسابقة العسل، وزيادة زوار مهرجان الشيخ زايد، حيث إن، مدة الفعالية تصل إلى 14 يوماً متضمنة عطلة نهاية الأسبوع، ويمكن للزوار التعرف على عملية إنتاج العسل، تذوق أصناف مختلفة، والمشاركة في أنشطة تفاعلية.

كما تهدف المسابقات إلى دعم مربي النحل وتشجيعهم على المنافسة في مسابقات العسل، وتوفير أعسال منتجة محلياً عالية الجودة للمتعاملين وزائري المهرجان.

وحددت اللجنة المنظمة الشروط والضوابط العامة لمسابقات العسل: والتي تشمل 10 ضوابط، إذ يجب تعبئة استمارة المشاركة في المسابقة لكل عينة محتوية على كل المعلومات المطلوبة، وإرفاقها مع العينات.. ويسمح بالمشاركة لكل متسابق بعينة واحدة في كل فئة من فئات المسابقة، ويسمح للمتسابق الواحد بالمشاركة في كل من مسابقة العسل السائل والمتبلور ومسابقة أقراص شمع العسل الشمعية.

كما لا يسمح للمشاركين بالاطلاع على نتائج تحليل عينات العسل المشاركين بها في المسابقة، ولا يسمح باسترجاع العينات المرسلة بعد انتهاء المسابقة حيث تعتبر ملكاً للمسابقة، وكذلك أن يتعهد المتقدم للمسابقة بأن تكون عينة العسل من إنتاج منحله الخاص، وسيتم استبعاد العينات غير المطابقة للمواصفات القياسية من المشاركة بالمسابقة، ويمنع لصق أي بطاقة أو وضع أي علامة مميزة على العبوات المرسلة ولا يسمح بلمس العينات أثناء العرض بالمنطقة المخصصة للمسابقة، وأن قرار لجنة التحكيم يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن.

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام وشروط المشاركة في المسابقة تتضمن أنه «يشترط في فئة مربي النحل ألا يقل عدد خلايا المنحل المشارك عن 100 خلية».