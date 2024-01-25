حملة عالمية لاستقطاب كبار العارضين والمؤسسات للمشاركة في «أبوظبي للصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 خلال الفترة من31 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبلين، بحسب ما أعلنت مجموعة أدنيك التي تتولى تنظيم المعرض بالتعاون والشراكة مع نادي صقاري الإمارات، ليكون بذلك أحدث الفعاليات التي تتولى المجموعة تنظميها ضمن أجندتها السنوية، والتي سيكون لها مردود إيجابي على المعرض وإحداث نقلة نوعية له على كافة المستويات.

ومن المقرر أن يكشف النقاب عن الرؤية الاستراتيجية للنسخة الحادية والعشرين للمعرض، حيث سيتم الاحتفاء بالموروث الغني للدولة مع تعزيزه بالابتكار من أجل الاستدامة.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد على التزام مجموعة أدنيك بالتميز بفضل خبراتها الواسعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مما سيكون له دور فعال في تعزيز تنافسية المعرض، وترسيخ مكانته كأحد أهم وأكبر معارض الصيد والفروسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ووضعت مجموعة أدنيك خطة استراتيجية للارتقاء بالمعرض لمستويات نوعية جديدة، وذلك عبر إطلاق حملة تسويقية وترويجية عالمية تستهدف استقطاب كبار العارضين والمؤسسات العالمية المعنية بالصيد والفروسية والصقور من قارات العالم الخمس، مع الالتزام بالمعايير العالمية المعنية بالبيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي. وأعرب معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، عن سعادته بالتعاون مع مجموعة أدنيك من أجل إطلاق مرحلة جديدة وغير مسبوقة في مسيرة المعرض الأهم على مستوى الشرق الأوسط المعني بالصيد والفروسية، وذلك بفضل الخبرة العالمية والمتميزة التي تمتلكها المجموعة. وقال: «يسعدنا التعاون والشراكة مع مجموعة أدنيك، وهي شراكة ستساهم في تعزيز قيمة ومكانة المعرض إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ومواصلة مسيرة نجاح المعرض وتميزه وفق تطلعات القيادة الرشيدة».

وأوضح، أن تلك الشراكة الاستراتيجية بين نادي صقاري الإمارات ومجموعة أدنيك ستساهم في زيادة ثقة العارضين الدوليين في المعرض في دورته الجديدة وابتكار أساليب جديدة للعرض وإتاحة المزيد من الفرص للعارضين الجدد من مختلف دول العالم.

وأضاف: «نتطلع قدماً لهذه الشراكة الاستراتيجية التي ستساهم في التأكيد على مكانة المعرض كأحد أهم وأكبر الفعاليات التي تستقطب وتجمع كل عشاق الرياضات المرتبطة بالصيد والقنص والفروسية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وليس فقط التركيز على عدد المشاركات والمساحة فقط، ولكن مع الاهتمام بجودة وتميز العارضين والمعروضات والزائرين من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون وتعزيز قيم هذه الرياضات لدى الأجيال الجديدة».

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يتوافق تنظيم معرض أبوظبي الدولي مع استراتيجية مجموعة أدنيك المتمثلة في دعم تنظيم وإقامة الفعاليات العالمية في مختلف القطاعات الحيوية والواعدة، وفق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة للتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاع المعارض والمؤتمرات المتخصصة في المنطقة».

وبين الظاهري أن مجموعة أدنيك ساهمت في دعم التطور الكبير الذي شهده المعرض منذ انطلاقته الأولى، مؤكداً أن فرق العمل في المجموعة ستعمل على تنظيم دورة استثنائية ستكون هي الأكبر والأضخم والأهم في تاريخ المعرض. وأوضح أن أدنيك ستعمل وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية المتخصصة في القطاع من أجل الحفاظ على الإرث الحضاري الغني لإمارة أبوظبي، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الدورات السابقة للمعرض، والتي اكتسبها على مدار عقدين من الزمان.

وأكد الظاهري التزام أدنيك بتعزيز تنافسية المعرض مع التأكيد والحرص على أن يكون المعرض وأنشطته المتنوعة والجديدة التي سيتم استحداثها، منصة عالمية للتبادل الحضاري والثقافي، ومنارة للتميز والابتكار على الساحة العالمية. وأضاف: «أن التعاون والرؤية الاستراتيجية لمجموعة أدنيك ونادي صقاري الإمارات ستكون عنصراً داعماً ومسانداً لتعزيز المكانة والسمعة العالمية للمعرض، مما سيكون عنصراً مؤثراً، تحقيق التطلعات المأمولة من الدورة الجديدة».

من الجدير ذكره أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يعد الحدث الرائد والأهم على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقدم منصة فريدة لعرض كل ما هو جديد في عالم الصيد والفروسية وفرصة مثالية لعقد الصفقات، والاطلاع على أحدث التقنيات المتخصصة بالقطاع، هذا بالإضافة لكونه معرضاً للإرث الحضاري الغني للدولة، والتعريف بمورثها الثقافي.

ومن المقرر أن ترحب الدورة الحادية والعشرون، والتي من المنتظر أن تكون الأكبر في تاريخ المعرض، بمجموعة متنوعة من العارضين والعلامات التجارية، والتي ستقدم أفضل وأهم الابتكارات والتقنيات المتطورة المرتبطة بعالم الصقارة والصيد والفروسية، بالإضافة لعرض مجموعة غير مسبوقة من معدات الصيد والتخييم، وملحقاتها، وبانوراما للممارسات التقليدية والمعاصرة، مما يؤكد على أهميته كحجر زاوية في أجندة الفعاليات التي تضطلع مجموعة أدنيك بتنظيمها.