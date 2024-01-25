«إيدج» تورد 200 طائرة هليكوبتر من دون طيار لوزارة الدفاع

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عقداً تاريخياً لتوريد 200 نظام لطائرات الهليكوبتر من دون طيار من طراز HT-100 وHT-750 لوزارة الدفاع الإماراتية، كجزء من صفقة مهمة تعد أكبر صفقة على الإطلاق لأنظمة طائرات الهليكوبتر من دون طيار، لتعزيز قدراتها في الطيران العمودي.

وسيتم تصنيع أنظمة الطيران العمودي من دون طيار من قبل شركة «أنافيا» التابعة لمجموعة إيدج، والتي تتخذ مقرها في سويسرا وتختص بتطوير وتصنيع الأنظمة الجوية المستقلة.

وتعد طائرات HT-100 المدمجة وHT-750 الأكبر حجماً من أنظمة طائرات الهليكوبتر من دون طيار متعددة الأدوار، حيث تستخدم لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والمهام اللوجستية، وهي مصممة لنقل الحمولات الثقيلة، مع الحفاظ على استقرار ممتاز للطيران، ما يُرسي معايير فائقة لأنظمة الطيران من دون طيار.

وقال خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في إيدج: «تُمثّل هذه الصفقة التاريخية محطة بارزة ومهمة لكل من أنظمة HT-100 وHT-750 ولمجموعة إيدج، فهي أول طلبية من وزارة الدفاع الإماراتية لشراء هذه الطائرات المتطورة، وأكبر طلبية على الإطلاق لشركة (أنافيا)، ما يعزز ثقة العملاء حول العالم بهذه المنتجات الاستثنائية. كما تُجسد الطلبية استراتيجية مجموعة إيدج في السعي إلى إقامة شراكات قوية، ذات منفعة متبادلة في جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا النهج متماثلاً، حيث تمكنّا من خلال شراكتنا مع (أنافيا)، بتوسيع نطاق قدراتنا التكنولوجية عبر مجالات متعددة، مع ضمان النمو المستدام لكلا الطرفين. كما تتيح للمجموعة القيام بدورها في تطوير القدرات السيادية في المجالات الجوية والبرية والبحرية».

يُذكر أنه في نوفمبر 2023، استحوذت مجموعة إيدج على حصة أغلبية قدرها 52% في شركة «أنافيا» التي تقوم بتطوير وتصنيع طائرات هليكوبتر من دون طيار قادرة على تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع والنقل الحساسة، فضلاً عن كونها قابلة للتكيف بسهولة عبر محفظة إيدج المتنوعة من الأنظمة الجوية والبرية والبحرية، ما يعزز مكانة إيدج كشركة رائدة في السوق في مجال الأنظمة ذاتية القيادة.