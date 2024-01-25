2.9 مليار درهم القيمة الإجمالية لصفقات وزارة الدفاع في «يومكس وسيمتكس»

أبوظبي (وام)

شهد اليوم الختامي لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2024 إعلان مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، إجمالي الصفقات المبرمة على مدار الأيام الثلاثة للمعرض والتي بلغت 18 صفقة بقيمة مليارين و932 مليون درهم إماراتي.

وتفصيلاً، وصل إجمالي الصفقات المحلية والدولية في اليوم الختامي 8 صفقات بقيمة إجمالية بلغت ملياراً و22 مليون درهم، في حين وصل مجموع صفقات اليوم الأول 5 صفقات بقيمة 971 مليون درهم، ومجموع صفقات اليوم الثاني 5 صفقات بقيمة 939 مليون درهم إماراتي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في اليوم الختامي لمعرضي «يومكس وسيمتكس2024»، بحضور ماجد أحمد الجابري، المُتحدث الرسمي باسم «مجلس التوازن»، ومنى أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمجلس التوازن، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقال ماجد أحمد الجابري: «وصل مجموع الصفقات المحلية في اليوم الختامي لمعرضي (يومكس وسيمتكس2024) إلى 5 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 859 مليون درهم، تم خلالها التعاقد مع مجموعة (إيدج)، لشراء أنظمة حماية المباني بقيمة 509 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة (زين تكنولوجيز) لشراء مشبهات تدريب وخدمات الدعم الفني بقيمة 17 مليون درهم».

وأوضح أن الصفقات تضمنت التعاقد مع شركة «الياه للاتصالات الفضائية -الياه سات» لتوفير خدمات التشغيل والصيانة لمحطة الاتصال الأرضي بقيمة 152 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «بيانات للخدمات المساحية - بيانات ذ م م» لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليون درهم، إضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع شركة «ساتلايت امجينغ تكنولوجيز» لتوفير السعات للاتصالات الفضائية بقيمة 81 مليون درهم.

وأشار الجابري إلى إجمالي الصفقات الدولية التي بلغ مجموعها 3 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 163 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع الشركة الأميركية «هوك آي 360» للاشتراك بخدمات الاتصالات الفضائية بقيمة 51 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الفرنسية «اكسيل روبوتكس ساس» لتوريد مركبة استطلاع مسيَّرة تحت الماء بقيمة 110 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة «ديجيتال جلوب» لتقديم خدمات صيانة الهوائيات بقيمة مليوني درهم.

وأكد الجابري في ختام المؤتمر الصحفي لمعرضي «يومكس وسيمتكس 2024» حرص «مجلس التوازن» على تطبيق استراتيجيته في تعزيز الصناعات الدفاعية وتحديد الأولويات وضمان الجودة، وذلك بتبني أفضل الممارسات العالمية في سياسة الاستحواذ وإدارة المشتريات، بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين للوصول لأحدث الأنظمة والحلول التقنية التي تسهم في تحقيق رؤية الإمارات في مجال تطوير الأعمال وتمكين الصناعات، وجعلها نموذجاً بارزاً في أحدث الابتكارات في قطاع الصناعات الدفاعية.