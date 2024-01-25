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«تريندز» يناقش تحديات قطاع الأنظمة غير المأهولة في العالم

جانب من المعروضات (من المصدر)
26 يناير 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات بمشاريع مختلفة في فعاليات مؤتمر يومكس وسيمتكس 2024، تحت شعار «الارتقاء إلى آفاق جديدة: تأثير التقنيات الجديدة في عصر الأنظمة غير المأهولة المتطور» تأكيداً على أهمية ودور البحث العلمي.
وتأتي مشاركة «تريندز» في المؤتمر والمعرض، انطلاقاً من حرصه على المساهمة في مناقشة أهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الأنظمة غير المأهولة في العالم، وتقديم حلول مبتكرة لها، وذلك من خلال تقديم مشاريع بحثية متقدمة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أكد عبدالله الحمادي، مدير إدارة المشاريع في «تريندز» أن مشاركة تريندز في مؤتمر يومكس وسيمتكس تعكس التزام المركز بدعم وتعزيز البحث العلمي بشكل عام والابتكار في منظومة الأمن والأنظمة غير المأهولة في العالم بصفة خاصة، فضلاً عن تقديمه المساهمات الفاعلة الهادفة إلى تطوير تلك المنظومة، مؤكداً أن مشاريع البحث المقترحة ستسهم في تعزيز ودعم الجهود المبذولة في هذا القطاع.
وأضاف الحمادي أن مشاريع بحث «تريندز» تتصل بعدد من الموضوعات المهمة، منها مستقبل الأنظمة غير المأهولة في ظل التطورات التكنولوجية الجديدة، والتحديات التي تواجه قطاع الأنظمة غير المأهولة، وكيفية مواجهتها، والفرص المتاحة لهذا القطاع بالمنطقة العربية.
وأوضح الحمادي أن «تريندز» يسعى من خلال هذه المشاريع البحثية إلى تقديم رؤية متكاملة حول مستقبل قطاع الأنظمة غير المأهولة، وتحديد الخطوات اللازمة لتطويره في المنطقة والعالم. ويُعد مؤتمر يومكس وسيمتكس من أبرز المؤتمرات العالمية المتخصصة في قطاع الأنظمة غير المأهولة، حيث يجمع تحت مظلته نخبة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم.

يومكس
معرض يومكس
معرض سيمتكس
سيمتكس
الإمارات
يومكس وسيمتكس
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