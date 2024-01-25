178 مشاركاً في تحدي البرمجة في «يومكس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الدفاع المنظمة لمسابقة تحدي البرمجة، عن أسماء الفائزين بجوائز المسابقة والتي أطلقتها ضمن المبادرات الجديدة لمعرضي (يومكس وسيمتكس 2024) في دورتهما السادسة .

وشارك في منافسات مسابقة تحدي البرمجة 178 متسابقاً وحصل الفائز الأول على جائزة مالية قدرها 50 ألف درهم، وشارك في المسار الأول 142 متسابقاً وتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل بدروع تقديرية لتعزيز روح المنافسة دبين جميع المشاركين وفاز في هذا المسار كل من زايد حمد وناصر هلال الرواحي وأحمد علي الكتبي.

وشهد المسار الثاني مشاركة 36 متسابقاً وتضمن مسابقة تحدي البرمجة للطائرات من دون طيار والذي جرى تنظميه عبر ثلاثة مستويات مختلفة والمصمم لتقييم كفاءة المشاركين عبر العديد من التحديات المتقدمة على مدار ثلاثة أيام وفازت بالمركز الأول سلوى عمر عبدالله البريكي تلتها خديجة راشد محمد وفاز بالمركز الثالث عيسي حمد سالم.

وتهدف مسابقة تحدي البرمجة التي تنظمها وزارة الدفاع ومجموعة أدنيك، إلى بناء واكتشاف الكفاءات الوطنية في قطاعات البرمجة المتخصصة. وباعتبارها الفعاليات الوحيدة من نوعها على مستوى المنطقة المعنية بالأنظمة غير المأهولة والروبوتات وصناعات الذكاء الاصطناعي، شكل معرضا (يومكس وسيمتكس) المنصة المثالية لتقديم فرصة مثالية واستثنائية للمبرمجين الإماراتيين، لإظهار قدراتهم وإمكانياتهم مما يعزز من سمعة ومكانة الدولة في هذه المجالات الحيوية .

ووفرت تحديات البرمجة الفرصة للمشاركين لإثبات خبراتهم في تطوير البرمجيات وتصميم الأجهزة وتخطيط عمليات الطائرات من دون طيار بطريقة ممتعة وتنافسية للبقاء على اطلاع بأحدث التقنيات في هذه الصناعة .

وتضمنت المسابقات مسارين رئيسين بهدف جذب الإماراتيين ذوي المهارات المتخصصة في مجموعة متنوعة من لغات البرمجة المتعددة، لعرض مهاراتهم في البرمجة في خمس مسابقات يومية أقيمت خلال معرضي (يومكس وسيمتكس 2024) عبر منصة تحدي البرمجة .

واستخدم المشاركون أحدث المعدات والمرافق للمسابقات لخلق جو احترافي وبيئة تنافسية لتجمع عالمي رائد للطائرات بدون طيار والروبوتات والمكونات والأنظمة غير المأهولة، وقد أعاد معرضا (يومكس وسيمتكس) في هذه الدورة التأكيد على تعزيز مكانتهما كمنصات أساسية للابتكار والنمو في قطاع الأنظمة غير المأهولة.