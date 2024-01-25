نهيان بن مبارك يشيد بمعرضي «يومكس» و«سيمتكس»

أبوظبي (وام)

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، معرضي «يومكس» و«سيمتكس» اللذين تتواصل فعالياتهما حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حيث كان في استقباله، اللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري، رئيس اللجنة العليا المنظِّمة لفعاليات المعرضَين وحميد الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك».

وقام معاليه، على هامش زيارته للمعرضين، بجولة في أجنحة الشركات الإماراتية الوطنية، والعالمية المشاركة، واطلع على أحدث ابتكارات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، واستخداماتها المتعددة في المجالات الدفاعية، والمدنية، والإنسانية.

وأبدى معاليه إعجابه بالأنظمة والتطبيقات غير المأهولة، التي تقدمها المؤسسات والشركات الإماراتية، وتعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم في قطاع الأنظمة غير المأهولة، الذي بات يلعب دوراً محورياً في كل مناحي الحياة، ويدعم جهود العمل الإنساني. كما أشاد سموه بحجم المشاركة العالمية التي تشهدها النسخة السادسة من معرضي يومكس وسيمتكس، اللذين تنظمها مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع في دولة الإمارات، والشريك الاستراتيجي لمجموعة إيدج.