خالد بن محمد بن زايد: حريصون على تعزيز الابتكار في مجال الأنظمة غير المأهولة

أبوظبي (الاتحاد)

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النسخة السادسة من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس»، والمحاكاة والتدريب «سيمتكس»، اللذين يُعقَدان تحت رعاية سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

التقى سموّه، خلال الزيارة، عدداً من صنّاع القرار والخبراء وروّاد الأعمال من الشركات الوطنية والدولية المشارِكة.. واطّلع على أحدث التطوُّرات والتقنيات في قطاع صناعات الأنظمة غير المأهولة في القطاعين الدفاعي والمدني.

وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على استقطاب التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة، بما يعزز مكانتها مركزاً رائداً في قطاع الصناعات الحديثة.

وأشار سموه إلى حِرص أبوظبي على تعزيز الابتكار في مجال الأنظمة غير المأهولة، بالاستفادة من منظومة التكنولوجيا المتطورة في الإمارة، التي تتيح عقد شراكات استراتيجية وتعزيز المواهب لمواصلة تنمية القطاع.

رافق سموّه، خلال الزيارة، كلٌّ من معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، وفيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، واللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري رئيس اللجنة العليا المنظِّمة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس».

وتنظِّم مجموعة «أدنيك» المعرضين بالتعاون مع وزارة الدفاع، في الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري و يُمثِّل الحدث منصة لعرض ومناقشة أحدث التطوُّرات والابتكارات والتوجُّهات الحديثة في قطاع الأنظمة غير المأهولة.