«دبي الصحية» تعقد «يوم التوجيه المهني»

دبي (الاتحاد)

عقدت دبي الصحية، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، «يوم التوجيه المهني» في مقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بهدف تمكين طلبة الطب وأطباء الامتياز في الطب وطب الأسنان، وتهيئتهم لمختلف تخصصات الرعاية الصحية المهنية والأكاديمية داخل الدولة وخارجها.

وقال الدكتور سليمان الحمادي، عميد كلية الطب: «نؤمن بأهمية تعزيز التعليم المستمر لدى طلبتنا، وتزويدهم بالأدوات اللازمة خلال فترة دراستهم في الجامعة، وحتى انخراطهم في بيئة العمل بشكل فاعل، ويعكس يوم التوجيه المهني التزامنا بتأهيل الجيل القادم من المتخصصين في الرعاية الصحية، ويملؤنا الفخر عند رؤية طلبتنا وهم يتفاعلون بثقة مع المتخصصين، ويبشرنا بمستقبل مشرق للطب».