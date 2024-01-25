«شخبوط الطبية» توفر خدمات لاضطرابات الجهاز الهضمي الحركية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لرعاية الحالات الحرجة والمعقدة، عن توفير خدمات جديدة ورائدة لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي الحركية، وتعكس هذه الخطوة انطلاق مرحلة جديدة من الرعاية الصحية المتقدّمة، لتزويد المرضى في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام بخدمات استثنائية لعلاج أمراض الجهاز الهضمي.

تلعب دراسة اضطرابات الجهاز الهضمي الحركية دوراً محورياً في تشخيص وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، والتي تحدث عندما يتعذّر على أعصاب أو عضلات الأمعاء أداء وظائفها بشكل منتظم، مثل داء الارتداد المعدي المريئي وتعذّر الارتخاء (المعروف بالأكالازيا) واضطرابات قاع الحوض وخزل المعدة، وتستعين خدمات اضطرابات الجهاز الهضمي الحركية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأحدث المعدات والإجراءات الطبية الحديثة، المتوافقة مع معايير مراكز التميز العالمية الشهيرة في هذا المجال.

وأكد الدكتور إياد الأكراد، مدير اضطرابات الجهاز الهضمي الحركية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، على الأهمية الكبرى التي توليها المستشفى لمثل هذه الابتكارات قائلاً: «تعزز هذه الخدمات جودة تشخيص وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي الحركية، بحيث نقدّم اليوم من خلال خبراتنا الواسعة في هذا المجال ومعداتنا المتقدّمة حلولاً دقيقة لمجموعة واسعة من هذه الاضطرابات، في ظلّ التركيز على التشخيص الأكثر دقة وخطط العلاج التي تلائم حالة كلّ مريض وبالتالي تحسين نتائج العلاج. ويسهم تعاوننا مع أبرز الجهات الطبية العالمية في التحوّل إلى مثال يُحتذى به في ما يتعلق برعاية أمراض الجهاز الهضمي وتوفير فرص جديدة لإجراء المزيد من الأبحاث التي تهدف إلى فهم الأمراض التي تصيب سكان منطقتنا بالتحديد والتمكّن من مواجهة التحديات الصحية المستقبلية».

ومن جانبه، قال الدكتور عبد القادر المصعبي، نائب مدير الشؤون الطبية واستشاري الجهاز الهضمي والمناظير في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «باعتبارنا أكبر مستشفى للرعاية الصحية التخصّصية في دولة الإمارات، نسعى دوماً لتوفير أحدث التقنيات وتعزيز قدراتنا لمواصلة تقديم رعاية صحية شاملة ومتقدّمة وموثوقة وفق أعلى معايير الجودة، عبر الاستفادة من مختلف مجالات التخصّص في المستشفى. ويُعدّ توافر هذه الخدمات لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي الحركية إنجازاً بارزاً في سعينا الدؤوب لنصبح وجهة طبية رائدة على مستوى المنطقة لخدمات الرعاية الصحية المعقدة».

ويسهم توفير هذه الخدمات المتخصّصة في اضطرابات الجهاز الهضمي الحركية في وضع معايير جديدة لتشخيص أمراض الجهاز الهضمي وعلاجها في المنطقة، فإلى جانب خدمات علاج اضطرابات الجهاز الهضمي الحركية، توفر مدينة الشيخ شخبوط الطبية علاجات متقدّمة، مثل علاج العضلة العاصرة التشنجية بتدخل جراحي محدود والمعروف بعملية بتر العضلة بالمنظار عن طريق الفم.