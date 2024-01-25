208 ملايين درهم مصروفات صندوق الزكاة

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار حرص صندوق الزكاة في إطلاع المجتمع على أدائه في صرف أموال الزكاة للمستحقين لها، أفصح الصندوق عن نتائج تنفيذ مهامه المتمثلة في صرف أموال الزكاة والمستمرة طيلة عام 2023، والتي بلغت 208 ملايين درهم، استفاد منها مستحقون لها ضمن 18 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة. صرح بذلك الدكتور محمد سليمان البلوشي، أمين عام الصندوق بالإنابة، وأضاف أن لجنة الصرف عقدت عدداً من الاجتماعات خلال السنة أقرت خلالها تقديم 208 ملايين و498 ألفاً و607 دراهم لمستحقيها من الأُسر المحتاجة، بلغ عددها 10 آلاف و716 عائلة ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الزكاة.

وأوضح البلوشي، أن مشروع «مودة» الموجه للمواطنة زوجة غير المواطن يقع ضمن أعلى المشاريع صرفاً خلال الفترة، حيث بلغت مصروفاته 43 مليوناً و707 آلاف و400 درهم، استفاد منها نحو 872 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية، يلي ذلك المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع «ضعاف الدخل»، حيث بلغت إجمالي مصروفات المشروع 29 مليوناً و112 ألفاً و927 درهماً، استفاد منها 1360 عائلة مستحقة، ومن ثم المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع تلاحم «المطلقات»، حيث بلغت إجمالي مصروفاته 27 مليوناً و607 آلاف درهم، استفاد منها 825 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضاً، وتتوزع بعد ذلك المصروفات على بقية المشاريع بحسب المستفيدين منها. وأكد الدكتور أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.

وأكد الدكتور البلوشي أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.

وتقدم الدكتور محمد البلوشي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة كوجهة أولى لأداء زكاتهم، مؤكداً أن الصندوق مؤسسة حكومية اتحادية، وأنه ثمة لوائح خاصة بصرف الزكاة معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية وفق المصارف الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل، إضافة إلى وجود لجنة شرعية مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة، تعمل بمصداقية وشفافية وفقاً للضوابط الشرعية، فضلاً عن وجود رقابة داخلية تتمثل في مكتب التدقيق والرقابة والمتابعة، ورقابة خارجية تتمثل في ديوان المحاسبة والمدقق الخارجي.