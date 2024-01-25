سفير الإمارات يلتقي رئيسة مجلس النواب المكسيكي

مكسيكو سيتي (وام)

التقى أحمد حاتم المنهالي سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة المكسيكية، معالي مارسيلا غيرا كاستيلو رئيسة مجلس النواب الفيدرالي المكسيكي بمكتبها في العاصمة مكسيكو سيتي.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالمكسيك، وسبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين. وتطرق الجانبان إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي عقد في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الماضيين وأبرزها اتفاق الإمارات التاريخي بين 198 طرفاً.

من جهتها، أعربت معالي كاستيلو عن اعتزازها بالعلاقات الثنائية، وأكدت حرص المكسيك على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف الأصعدة، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.