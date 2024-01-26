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رئيس الدولة ونائباه يهنئون حاكم أستراليا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه
26 يناير 2024 10:16

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الجنرال ديفيد هيرلي.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أنتوني البانيز رئيس وزراء أستراليا.

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
أستراليا
محمد بن راشد
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