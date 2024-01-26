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شرطة أبوظبي: السماح للمركبات الثقيلة بالتجاوز على شارع الشيخ خليفة بن زايد

شرطة أبوظبي: السماح للمركبات الثقيلة بالتجاوز على شارع الشيخ خليفة بن زايد
26 يناير 2024 10:47

تبدأ القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي في التطبيق الفعلي للسماح للمركبات الثقيلة بالتجاوز من خلال استخدام المسار الثاني على اليمين لغرض التجاوز فقط، وذلك على شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي من جسر  بينونة وحتى جسر ايكاد  بالاتجاهين، وذلك اعتباراً من  الاثنين  المقبل الموافق 29 يناير 2024. 

وأوضحت أن القرار  يأتي بهدف رفع مستويات السلامة المرورية بالإمارة وتعزيز قطاع النقل اللوجيستي من خلال رفع مستوى انسيابية الحركة المرورية في إمارة أبوظبي.  

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ودعت سائقي المركبات الثقيلة إلى ضرورة  الالتزام باللوائح الإرشادية من أجل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق مؤكدة ضرورة قيام سائقي المركبات الثقيلة بالقيادة على المسار الأيمن للطريق وعدم الخروج من المسار الأيمن إلا لغرض التجاوز فقط ، مع ضرورة قيام سائق المركبة الثقيلة بفحص المرايا الجانبية والتأكد من خلو النقطة العمياء تماما من المركبات قبل القيام بالتجاوز، وضرورة استخدام الاشارات الجانبية في وقت مبكر والعودة للمسار الأيمن بعد الانتهاء من التجاوز. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شارع الشيخ خليفة بن زايد
السلامة المرورية
شرطة أبوظبي
المركبات الثقيلة
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