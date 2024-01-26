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حامد بن زايد يشهد محاضرة مجلس محمد بن زايد "طرق الحرير: تطور التجارة بين الماضي والحاضر"

حامد بن زايد يشهد محاضرة مجلس محمد بن زايد "طرق الحرير: تطور التجارة بين الماضي والحاضر"
26 يناير 2024 13:44

 شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، محاضرة تحت عنوان "طرق الحرير: تطور التجارة بين الماضي والحاضر"، نظمها مجلس محمد بن زايد في قصر البطين، ضمن سلسلة محاضراته الدورية.
وقدم المحاضرة البروفيسور بيتر فرانكوبان، أستاذ التاريخ العالمي في جامعة أكسفورد، وأستاذ دراسات طرق الحرير في كلية كينغز بجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، وتناول خلالها التطورات المحتملة خلال العقد المقبل وأهم الدروس التي يمكن الاستفادة منها من التاريخ، خاصة تاريخ طرق الحرير والدور المستقبلي لأوروبا وإفريقيا وآسيا في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية طرق الحرير منذ القدم وصولاً إلى العصر الحديث، في تعزيز حركة التجارة العالمية، ودور المبادرات الحديثة مثل مشروع طريق الحرير الصيني "الحزام والطريق" ومشروع الممر الاقتصادي بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، بجانب مشروع الممر الأوسط الذي يربط آسيا الوسطى بمنطقة غرب بحر قزوين وغيرها من المشاريع في بناء الشراكات التي تعود بالازدهار على الجميع في العالم.

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وتم خلال المحاضرة عرض فيلم تقديمي، سلط خلاله عدد من الأكاديميين والمختصين في مجال التاريخ، الضوء على الأهمية التاريخية لطرق الحرير وتأثيرها العالمي في التجارة والثقافة وتعزيز التواصل بين الشعوب والبلدان بجانب رؤية دولة الإمارات في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية والتجارية مع العالم، وموقع الدولة ضمن حركة التفاعل بين الشعوب والثقافات عبر التاريخ.
وستبث المحاضرة في الساعة الخامسة من مساء يوم غد السبت، على قناة الإمارات التلفزيونية.

المصدر: وام
مجلس محمد بن زايد
حامد بن زايد
الإمارات
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