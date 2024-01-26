توقعات بوجود فرصة لسقوط أمطار غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا أحياناً، يصبح غائما وتتخلله بعض السحب الركامية على الجزر وبعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية، مع فرصة سقوط أمطار بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط يضطرب تدريجياً ليلاً. يحدث المد الأول عند الساعة 13:29 والمد الثاني عند الساعة 04:06، والجزر الأول عند الساعة 21:00 والجزر الثاني عند الساعة 07:59.

في بحر عمان، الموج خفيف إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 10:08 والمد الثاني عند الساعة 23:39، والجزر الأول عند الساعة 16:55 والجزر الثاني عند الساعة 05:39.