وفد إماراتي يزور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

قام وفد إماراتي طبي برئاسة سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي بزيارة المستشفى الميداني المتكامل الذي أقامته دولة الإمارات في قطاع غزة لتقديم العلاج والإسعاف الطبي اللازم للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وتفقدت نورة الغيثي والوفد الإماراتي الطبي، الجرحى والمصابين المقيمين في المستشفى، واطلعت من وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذي يقوم بمهامه الإغاثية والإنسانية، ضمن "عملية الفارس الشهم 3 "، على مرافق المستشفى وسير العمليات التشغيلية.

وأكدت أن الزيارة تأتي في إطار حرص الإمارات الدائم على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم والتأكد من توفرها وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للجرحى والمصابين، ضمن جهود الدولة الإنسانية المكثفة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي انطلقت في نوفمبر الماضي، تجسيداً لنهج الإمارات الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء، ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.

يتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الميداني وذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لتقديم العون والمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

يضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة بما في ذلك العامة وجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، وغرفا للعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وقسما للتخدير، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، فضلا عن الخدمات الطبية المساندة.

يقدم المستشفى، إضافة إلى ذلك، خدمات الأشعة المقطعية والسينية، والصيدلة وهو مزود بمختبر يضم أحدث الأجهزة اللازمة لإجراء أنواع التحاليل والفحوص على تنوعها، وبما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.