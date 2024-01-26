السبت 27 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وفد إماراتي يزور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

وفد إماراتي يزور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
26 يناير 2024 21:41

قام وفد إماراتي طبي برئاسة سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي بزيارة المستشفى الميداني المتكامل الذي أقامته دولة الإمارات في قطاع غزة لتقديم العلاج والإسعاف الطبي اللازم للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
وتفقدت نورة الغيثي والوفد الإماراتي الطبي، الجرحى والمصابين المقيمين في المستشفى، واطلعت من وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذي يقوم بمهامه الإغاثية والإنسانية، ضمن "عملية الفارس الشهم 3 "، على مرافق المستشفى وسير العمليات التشغيلية.

وأكدت أن الزيارة تأتي في إطار حرص الإمارات الدائم على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم والتأكد من توفرها وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للجرحى والمصابين، ضمن جهود الدولة الإنسانية المكثفة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي انطلقت في نوفمبر الماضي، تجسيداً لنهج الإمارات الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء، ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.
يتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الميداني وذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لتقديم العون والمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

أخبار ذات صلة
«نقص الخيام».. محنة جديدة يواجهها النازحون في رفح
ألمانيا تعرب عن قلقها إزاء «الوضع البائس» في غزة

يضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة بما في ذلك العامة وجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، وغرفا للعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وقسما للتخدير، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، فضلا عن الخدمات الطبية المساندة.
يقدم المستشفى، إضافة إلى ذلك، خدمات الأشعة المقطعية والسينية، والصيدلة وهو مزود بمختبر يضم أحدث الأجهزة اللازمة لإجراء أنواع التحاليل والفحوص على تنوعها، وبما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.

المصدر: وام
قطاع غزة
غزة
المستشفى الميداني الاماراتي
المستشفى الإماراتي الميداني
آخر الأخبار
«بارالمبية غرب آسيا» ترفع علم النسخة الرابعة
الرياضة
«بارالمبية غرب آسيا» ترفع علم النسخة الرابعة
اليوم 15:00
العلاج الجيني أمل جديد للأطفال المصابين بالصمم
الترفيه
العلاج الجيني أمل جديد للأطفال المصابين بالصمم
اليوم 14:52
حرائق الغابات في كولومبيا دمرت 17 ألف هكتار
الأخبار العالمية
حرائق الغابات في كولومبيا دمرت 17 ألف هكتار
اليوم 14:44
«الأبيض» يعرف الطريق إلى «مربع الذهب»
الرياضة
«الأبيض» يعرف الطريق إلى «مربع الذهب»
اليوم 14:30
«أبناء المرتفعات» الأكثر تطوراً في القارة الآسيوية
الرياضة
«أبناء المرتفعات» الأكثر تطوراً في القارة الآسيوية
اليوم 14:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©