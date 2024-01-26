اختتام ملتقى أفضل الممارسات الشرطية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أعمال الملتقى الدولي لأفضل الممارسات المطبقة في مراكز الشرطة، والذي نظمته أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وناقش ممارسات وتجارب 18 دولة في مجالات العمل الشرطي والأمني بحضور مديري القطاعات والمديريات والإدارات والمراكز، وعدد كبير من ضباط الشرطة في الإمارات، والعديد من الشخصيات الدولية في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وكرّم اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الضباط والخبراء الدوليين المشاركين في الملتقى.

وقال العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، رئيس لجنة تطوير مراكز الشرطة (النخبة)، رئيس اللجنة المنظمة، إن استعراض أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مراكز الشرطة، يسهم في نقل التجارب من تلك المؤسسات حول العالم، والاستفادة منها في رفع مستويات العمل، من خلال نقل المعارف النموذجية للعاملين في مراكز الشرطة، للارتقاء بأدائهم، باعتبارهم الرافد الرئيس في العمليات التطويرية، للنهوض بمقدّرات الوطن ومكتسباته.

وكان الملتقى استعرض في جلساته العلمية بيوميه الثاني والثالث 11 ورقة عمل حول أفضل الممارسات المطبقة في مراكز الشرطة وأهم التجارب الدولية الناجحة في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وتضمنت الجلسات في اليوم الثالث «الختامي» عرضاً قدمه المفتش سكوت هندرسون نائب رئيس شرطة نيويورك حول التجارب الأمنية العملية بمركز الشرطة 73 في التصدي للجريمة بمدينة منهاتن الأميركية، واستعرض غوران كوليتش رئيس قطاع الشؤون الداخلية في وزارة الداخلية الصربية تجربة عملية حول التعامل مع التحديات الأمنية لقضايا فئة الأحداث.



التحقيق المرئي

وتناول المقدم محمد علي بن حيدر، رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل في القيادة العامة لشرطة الشارقة، في ورقة العمل، تطوير الإجراءات لجمع المعلومات والاستدلالات «الأمنية» من خلال التحقيق المرئي.



تحطم الطائرات

قدم العقيد إيان نيلسون من الشرطة الفيدرالية الأسترالية ورقة عمل تناولت تجربة عملية حول دور التحقيق الجنائي في حوادث تحطم الطائرات، واستعرض المقدم مشعل الخرابشة من مديرية الأمن العام الأردني في ورقة عمل متخصصة الجهود الأمنية في التعامل مع جرائم الاعتداء على الأطفال.