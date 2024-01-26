8 جلسات حوارية في «أسبوع التطوير المهني» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أسبوع التطوير المهني الذي عقد في أكاديمية الشارقة للتعليم تحت شعار «معًا نحو التمييز» بهدف تسليط الضوء على عدد من القضايا المتعلقة بتطوير منظومة التعليم بمختلف محاورها وأطرافها.

وتضمن الحدث عقد 8 جلسات حوارية بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات التدريبية بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في المجال التعليمي، علاوة على الإداريين والمعلمين.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن الملتقى جاء ضمن إطار تطوير المنظومة التعليمية حيث تم تصميم هذا الأسبوع ليكون منبراً يلتقي خلاله المتخصصون والخبراء في المجال التعليمي مع الإداريين والمعلمين، لمناقشة وتبادل الأفكار حول قضايا تهم مستقبل التعليم وبما يتيح للحضور فرصة استكشاف أحدث التطورات والتحديات التي تواجه المجتمع التعليمي، مشيرة إلى تنظيم عدد من الاجتماعات التدريبية التي تهدف إلى تطوير مهارات وكفاءات الهيئة التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للابتكار والتفاعل.

وشهدت الجلسات الثماني حضور نحو 500 شخص من الكوادر التعليمية ما بين مديرين ونواب المديرين من الإدارة العليا والوسطى ورؤساء أقسام رياض الأطفال في المدارس الخاصة بالإضافة إلى الكوادر التعليمية ورؤساء قسم اللغة العربية وعدد من رؤساء أقسام مناهج مختلفة.

وركزت جلسات الأسبوع على تجهيز المدارس والكوادر التعليمية لاستقبال الزيارات التفقدية لها والتي ستبدأ بنهاية يناير الحالي وتستمر حتى مارس القادم في جميع المدارس الخاصة في الشارقة بهدف التحقق من تطبيق المعايير المحددة في برنامج «اتقان» ولتقييم مدى تحقيق المدارس تلك المعايير.

تحت شعار «جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الإرشاد والدعم لهم» بدأت جلسة تحدث فيها الدكتور مختار بورشاق وركزت على أهمية حماية الطفل ورعايته كجزء من إطار تحسين جودة الحياة وضرورة تقديم الدعم للازم للهيئة التعليمية التي ستنعكس على الطلاب.