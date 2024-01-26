تخريج 1000 موظف من «التعليم المستمر» بإقامة دبي

دبي (الاتحاد)

سجل مركز التعليم المستمر وتطوير المواهب بإقامة دبي نجاحاً كبيراً بتخريج أكثر من 1000 من موظفي إقامة دبي من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية والأكاديمية، خلال الثلاث سنوات الأخيرة من جهوده المستمرة في التعليم والتطوير، من بينهم 23 من حملة الدكتوراه، و317 من حملة الماجستير، و780 من حملة البكالوريوس، بينما يتابع 411 منتسباً من كوادر إقامة دبي تعليمهم بالمركز، من بينهم 47 منتسباً من المتقدمين لنيل درجة الدكتوراه، و116 من المتقدمين لنيل درجة الماجستير، و248 من المتقدمين لنيل درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات العلمية البالغة 120 تخصصاً علمياً تم ربطها بـ 1000 مسمى وظيفي ضمن استراتيجية إقامة دبي.



منظومة التدريب

وتقوم منظومة التدريب بمركز التعليم المستمر وتطوير المواهب بإقامة دبي على عدة محاور أبرزُها، دليل الدعم العلمي الذي يشتمل على جميع اللوائح والخدمات الأكاديمية التي تُقدم من قبل الأكاديمية، ويعد مرجِعاً أساسياً للموظف الدارس، بالإضافة إلى محور الشركاء الاستراتيجيين المتمثل في قيام المركز بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع المؤسسات التعليمية والمعاهد الرائدة في الدولة، والتي تضمنت توقيع 21 مذكرة تفاهم مع القطاعين الحكومي والخاص، ما ساهم بتوفير أكثر من 60 مقعداً مجانياً بوفر مالي بلغ حوالي 30 مليون درهم، بالإضافة إلى توفير الخصومات على البرامج التي تقدمها المؤسسات التعليمية، وقد تم اعتماد مركز التعليم المستمر وتطوير المواهب بإقامة دبي كمركز معتمد عالمياً في كل من (جامعة كامبريدج) (جامعة ميشيغن) و(معهد اي دي بي).



المرشد الأكاديمي

كما أطلق المركز مبادرة المرشد الأكاديمي التي تم من خلالها اختيار فئة من موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب من حملة الدكتوراه، لتقديم الإرشاد الأكاديمي لموظفي الإدارة الدارسين والراغبين باستكمال الدراسة، والمساهمة في تحقيق الهدف الإستراتيجي لإقامة دبي المتمثل في توطين وتطوير الكفاءات لمختلف الكوادر، من خلال تقديم الاستشارات الأكاديمية في مجال التعليم. وبموجب مبادرة المرشد الأكاديمي فقد توفر حالياً أكثر من عشرين مرشداً أكاديمياً من الكوادر البشرية بإقامة دبي يقومون بتقديم الإرشاد الأكاديمي للدارسين عبر التقنية الذكية، وتقديم الاستشارات الأكاديمية لأكثر من 120 تخصصاً علمياً، وضمان اختيار أفضل العناوين للبحوث العلمية التي يقوم بإعدادها الدارسون بالأكاديمية، أو المبتعثين، لاستكمال دراساتهم العليا بالخارج، كما تم تأهيل 19 من منتسبي إقامة دبي من حملة مؤهل الدكتوراه والماجستير، للانضمام إلى هيئة التدريس بأكاديمية الإمارات للتدريب والتطوير التي افتتحت فرعها بدبي حالياً.



سفراء المعرفة

وكانت إقامة دبي قد أطلقت في عام 2021 مبادرة سفراء المعرفة التي تهدف إلى استثمار قدرات الكوادر المتميزة في الإدارة في نشر المعرفة في الجهات الحكومية في دبي، من خلال تقديم البرامج التدريبية التي ساهمت في تحقيق استراتيجية دبي لنشر المعرفة. وبموجب المبادرة، فقد تم في غضون ثلاث سنوات تقديم 52 دورة تدريبية لـ 9 جهات حكومية.