بدء «برنامج معلمين» لتطوير كوادر قطاع التعليم الخاص

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، فتح الباب للمواطنين للتسجيل وبدء تنفيذ برنامج «معلمين» لتطوير كوادر قطاع التعليم، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ليكون البرنامج الثاني الذي أطلقه «نافس» بعد برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي.

وأوضحت الوزارة أن برنامج «معلمين» يحتوي على برامج تدريبية وتخصّصية مطلوبة في سوق العمل للباحثين عن عمل وبرامج ترخيص مهني معتمدة، لتأهيلهم للعمل في قطاع التعليم الخاص، وتعزيز مسيرة التعليم الذي يعتبر أحد القطاعات ذات الأولوية لحكومة الإمارات.

ويستهدف البرنامج ألف مواطن سنوياً، ابتداءً من عام 2024، وبما يصل إلى 4 آلاف مواطن حتى العام 2027، للعمل في القطاع التعليمي الخاص، وذلك على أربع مراحل.

وتشمل هذه المراحل، المهن الإدارية والمدرسية ومهن تعليمية تضم معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الوطنية، بالإضافة لمعلمي رياض الأطفال والمراحل الابتدائية واحتياجات التربية الخاصة وأخصائيين التوجيه والإرشاد التربوي ومهن القيادات التعليمية.

ويستفيد من البرنامج المواطنين الحاصلين على شهادة البكالوريوس لمهن المعلمين والمهن المدرسية، وبرامج لحملة الثانوية العامة للمهن الإدارية والمساعدة، حيث يمكن للراغبين بالتسجيل في البرنامج زيارة منصة «نافس».

ويسهم البرنامج في دعم تحقيق قطاع التعليم الخاص لمستهدفات التوطين السنوية المطلوبة منها لا سيما في حال إبرامها عقود عمل مع المنتسبين للبرنامج، أو عقود العمل المخصصة للمواطنين الدارسين.

ويعد قطاع التعليم، قطاعاً حيوياً ومهماً وحاسماً في تنشئة الأجيال القادمة وتزويدها بالعلم والمعرفة التي تجعلها قادرة على المساهمة الفاعلة في بناء المستقبل.

ويركز برنامج «معلمين» على تأهيل المواطنين الراغبين بالالتحاق في قطاع التعليم، ليكونوا معلّمين ناجحين ومتمكّنين ومؤهّلين لقيادة جيل المستقبل، ويتسم القطاع التعليمي الخاص، بأنه لديه مناهج متميزة، ويمتلك منشآت ومؤسسات تتمتع بأعلى معايير الجودة.



القطاع التربوي

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المواطنين الملتحقين ببرنامج «معلمين» سيحصلون على المعرفة التي تؤهّلهم ليكونوا بناة للإنسان، وجزءاً من مسيرة الوطن نحو تعزيز قطاع تربوي وتعليمي رائد ومتميز.

وقالت: «يعتبر قطاع التعليم أحد القطاعات الأكثر تأثيراً وأهمية، حيث يتعلّق بشكل مباشر ببناء الأجيال القادمة التي ستقود المستقبل، لذلك تحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على توفير فرص مهنية للكوادر الوطنية ضمن القطاع، بهدف تعزيز مساهمتهم في تنشئة الأجيال القادمة».

وأضافت: «نتطلع لأن يحقق البرنامج الأهداف المرجوّة منه، وأن يرفد القطّاع التعليمي في الدولة بمجموعة مؤهّلة ومتميّزة من المواطنين المعلّمين الذين نتطلع إليهم بوصفهم بناة المستقبل لأنهم يغرسون قيمنا ومفاهيمنا وطموحاتنا في جيل المستقبل».

وبهدف تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير، أبرم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» خمس مذكرات تفاهم مع كل من كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للتعليم، بالإضافة إلى كلية الإمارات للتطوير التربوي.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون والتنسيق لتطبيق برامج التجسير والتطوير للمهن الإدارية ومهن المعلمين والمهن المدرسية لدعم قطاع التعليم في الدولة في نطاق شروط ومعايير برامج ومبادرات برنامج «نافس»، ورفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية.

وتسهم مذكرات التفاهم تلك، في تعزيز الفرص الوظيفية المستدامة لهم للعمل في القطاع الخاص وقطاع التعليم على وجه الخصوص، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية من الباحثين عن عمل، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل في قطاع التعليم.



تمكين المواطنين

تنصّ المذكرات على التزام الجهات الأكاديمية بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مستهدفة، بحسب الاحتياجات التدريبية المحددة من قبل الجهات التعليمية الخاصة، والتي تضمن تمكين المواطنين من شغل الوظائف المستهدفة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لاستكمال إجراءات التسجيل والاختبارات والقبول والمتابعة لخطط التطوير الفردية وغيرها من الأمور التشغيلية.

كما تلتزم الجهات الأكاديمية بتوفير المدربين والمختبرات والورش لتنفيذ المؤهلات، بما يكفل الارتقاء بمستوى معارف ومهارات المتدربين، وضمان جودة مخرجات المؤهلات، وفقاً لأرقى المعايير.