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اعتماد نتائج جائزة «حمدان – الألكسو» للبحث التربوي المتميز

اعتماد نتائج جائزة «حمدان – الألكسو» للبحث التربوي المتميز
27 يناير 2024 01:10

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، أسماء الفائزين بجائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز في دورتها السادسة والعشرين، وفاز بها أ.د. نرمين أحمد ود. إبراهيم عبد الهادي من جمهورية مصر العربية عن بحثهما بعنوان «أثر برنامج قائم على مبادئ التربية من أجل الاستدامة في تنمية الوعي بالتغيرات المناخية، وقيم المواطنة البيئية لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة بالمناطق العشوائية»، وفاز أ.د. سليمان البلوشي، وهدى الحوسني، وزهرة الشكيلي، وأسماء السالمي من سلطنة عمان عن بحثهم بعنوان «أثر تطبيق هاتفي إثرائي مبتكر قائم على منحى التلعيب Dr. Electron في الاتجاه نحو العلوم الفاعلية الذاتية لدى طلبة الصف الثامن بسلطنة عمان خلال جائحة كوفيد-19»، كما فاز د. ماجد الحارثي من المملكة العربية السعودية عن بحثه بعنوان «أثر استخدام الواقع المعزز التحفيزي في تنمية الانخراط في التعلم، وجودة الحياة التعليمية لدى طلاب الصف العاشر بمقرر الفيزياء». وقد شهدت الجائزة هذا العام زيادة في تنوع دول المشاركين، حيث بلغت 17 دولة عربية، كما بلغ عدد الأبحاث المشاركة 146 بحثاً، وصرح الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «إنه من دواعي فخرنا أن نعلن عن أسماء الفائزين بجائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز للدورة (26)، والتي تهدف إلى تشجيع الباحثين التربويين الذين يعملون في المجال التربوي في مختلف أرجاء الوطن العربي، وتسليط الضوء على الممارسات الناجحة والاستفادة منها وتطبيقها. 
ومن جانبه قال معالي الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم:«إنه من دواعي الاعتزاز والفخر أن نلتقي في مثل هذا الموعد من كل عام، لنتشارك الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز حمدان بن راشد آل مكتوم، ألكسو للبحث التربوي للعام 2023 وإننا نعد هذا الموعد فرصة، لنؤكد التزامنا المتجدد للعمل على تعزيز العلاقة بين ألكسو، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

دبي
الإمارات
الألكسو
خليفة السويدي
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