460 مدرسة تشارك في «المدارس المستدامة»

هالة الخياط (أبوظبي)

ارتفع عدد المدارس المشاركة في مبادرة «المدارس المستدامة» إلى 460 مدرسة، خلال عام 2023، بعد أن كانت 84 مدرسة في عام 2022، في الوقت الذي تسعى فيه هيئة البيئة – أبوظبي إلى ضم 700 مدرسة إلى المبادرة من جميع أنحاء الدولة، خلال العام الجاري.

وبينت هيئة البيئة - أبوظبي أن المبادرة، خلال العام الماضي، حققت نجاحات عدة في إطار مبادرة المدارس المستدامة، حيث تمكنت من تدريب أكثر من 4646 معلماً، وتنفيذ 2081 مشروعاً للتوعية المجتمعية، وإشراك 213 ألفاً و469 من الطلبة في الرحلات الميدانية.

وأشارت الهيئة إلى أن المبادرة نجحت في إحداث تغير ملموس، وغرس السلوك البيئي الإيجابي في الميدان التربوي، حيث أظهرت تقارير ممارسات المدارس المستدامة تحويل 55% من المدارس المسجلة في المبادرة نفاياتها العضوية إلى سماد، وأكثر من 82% من المدارس تقوم بإعادة تدوير نفايات الورق والبلاستيك والمعادن، و81% من المدارس تعيد تدوير نفاياتها الإلكترونية جزئياً، و59% من المدارس المسجلة تستخدم معدات وتقنيات موفرة للطاقة، و62% من المدارس تعيد استخدام مياه الصرف الصحي البيضاء والرمادية. وبينت التقارير أن 17% من المدارس بدأت استخدام الطاقة المتجددة، و73% من متوسط جميع طلبة المدارس المستدامة يستخدمون وسائل النقل الجماعي، و82% بدأت في زراعة النباتات المحلية لتعزيز المناطق الخضراء بها، و96% من المدارس قللت من استخدام المياه، بالإضافة إلى قيام 90% من المدارس المسجلة بتقليل استخدام المياه المعبأة في زجاجات.

والمدارس المستدامة، هي مبادرة شاملة موجّهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والإداريين، مبنية على المشاركة وتشجيع الطلاب والطالبات على اتخاذ خطوات لحماية بيئتهم بإحداث التغيرات التي تعزز الاستدامة في الصف والمدرسة والمجتمع ككل.

وأكدت الهيئة نجاح المدارس المسجلة في مبادرة المدارس المستدامة في دمج المكونات الأربعة لمبادرة المدارس المستدامة في صميم أنشطة مدارسها، حيث تنفذ تدقيق المدارس الخضراء بانتظام، وتقوم برحلات ميدانية، وتنظم دورات تدريبية للمدربين ليصبحوا من أفضل المعلمين البيئيين، ولديها أيضاً نوادٍ بيئية تنفذ أنشطة داخلية ومشروعات مجتمعية للمساهمة بشكل إيجابي في حماية البيئة.

وأوضحت الهيئة، أن المكونات الرئيسة لمبادرة المدارس المستدامة تشمل تدقيق المدارس الخضراء، والأندية البيئية، وتدريب المعلمين، بالإضافة إلى الرحلات الميدانية، مشيرة إلى أن تدقيق المدارس الخضراء هو أداة مصممة لمساعدة المدارس على مراجعة استخدامها الموارد الطبيعية.