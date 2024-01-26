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ورشة لتعزيز التعاون في الفضاء بين الإمارات وإيطاليا

ورشة لتعزيز التعاون في الفضاء بين الإمارات وإيطاليا
27 يناير 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والسفارة الإيطالية في أبوظبي، أمس، عزمهما على تنظيم ورشة عن التعاون في مجال الفضاء بين إيطاليا والإمارات، وخاصة مع المراكز العلمية والفضائية في إيطاليا.
يجري تنظيم الورشة في الحرم الرئيس لجامعة خليفة للاحتفال بيوم الفضاء الإيطالي، حيث ستركز الورشة على التعاون المستمر بين وكالة الفضاء الإيطالية، ووكالة الإمارات للفضاء، ومهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، كما تستعرض مشاريع كل من مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية، ومؤسسة تاليس إلينيا سبيس الفرنسية المتخصصة في تصنيع الأقمار الصناعية، والتي تهدف إلى استكشاف القمر، كما ستتضمن جلسة خاصة تركز على مواكبة أحدث الاكتشافات العلمية، كالمشاريع المتعلقة بعلم الكون البعيد وتلك المتعلقة بعلم الكواكب القريبة. 
من جهته قال الدكتور السير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة: «يسعدنا التعاون مع السفارة الإيطالية والجهات الإماراتية والإيطالية الأخرى لاستضافة هذه الورشة، حيث تضم جامعة خليفة مركزين بحثيين مخصصيْن لعلوم وتكنولوجيات الفضاء لتعزيز الابتكار، كما أنها أطلقت قمرين صناعيين مصغرين، وتعاونت مع الجهات المعنية الأخرى كوكالة الإمارات للفضاء من أجل إطلاق قمرين صناعيين مصغريْن آخريْن، وعلى صعيد آخر، ستُسلط هذه الورشة الضوء على البعثات الفضائية المتنوعة وكيفية مساهمتها في الوصول إلى آفاق جديدة تمهد الطريق للتبادل المعرفي الذي سيكون مفيداً لكلٍ من المؤسسات والمنظمات الإماراتية والإيطالية».

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