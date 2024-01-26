«ناسا» و«محمد بن راشد للفضاء» يبحثان دمج التحكم الذاتي

آمنة الكتبي (دبي)

ناقش مركز محمد بن راشد للفضاء، ووفد وكالة ناسا مؤخراً عملية دمج ميزات التحكم الذاتي في تصميم غرفة معادلة الضغط المخطط لها للبوابة القمرية والتي تعتزم دولة الإمارات تنفيذها، كما ناقش الفريقان عناصر السلامة الواجب توافرها في غرفة معادلة الضغط.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الوكالة إلى مقر مركز محمد بن راشد للفضاء، بعد أقل من 3 أسابيع من الاتفاق مع دولة الإمارات على توفير طاقم وغرفة معادلة الضغط العلمية للبوابة المستخدمة للدخول والخروج من المحطة.

كما ناقش وفد وكالة ناسا حول كيفية تحسين أنظمة التحكم في الضغط أو أنظمة إزالة ثاني أكسيد الكربون وما هي مستويات الأكسجين التي يمكنك التواجد فيها وما هي إمكانات التمرين التي تحتاج إلى توفيرها، وتسعى وكالة ريد وكالة الفضاء الأميركية في أن تكون المحطة التي تدور حول القمر بأكملها مستقلة، لأن رواد الفضاء سيتواجدون لمدة شهر واحد فقط في السنة ويجب صيانة الهيكل.

ستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عاماً قابلة للتمديد، ويبلغ وزن وحدة معادلة الضغط 10 أطنان وطولها 10 أمتار وعرضها 4 أمتار، بينما تبلغ أبعاد المحطة كاملة (42 × 20 × 19 متراً).

وستحصل الإمارات على مقعد دائم، وإسهامات علمية في أكبر برنامج لاستكشاف القمر والفضاء، وستكون بين أوّل الدول التي ترسل رائد فضاء إلى القمر، كما سيكون للدولة الأولوية في الحصول على البيانات العلمية والهندسية المقدمة التي ستحصل عليها المحطة، ما يعزز مسيرتها المعرفية. من المتوقع أن يتم إطلاق أول أجزاء المحطة في عام 2025، في حين من المتوقع إطلاق «بوابة الإمارات» في عام 2030، وستشهد عملية تطوير وحدة معادلة الضغط 5 مراحل مختلفة، وأولى تلك المراحل هي مرحلة التخطيط، ويتم خلالها تحديد الأهداف والاستراتيجيات، واختيار شركاء المشروع لإنشاء نموذج لغرفة معادلة الضغط، ثم مرحلة التصميم، ويتم خلالها وضع التصاميم والمواصفات التفصيلية لمكونات وحدة معادلة الضغط المراد تجميعها.

وتشمل المرحلة الثالثة عملية التأهيل، وتتضمن اختيار وتأهيل مكونات وحدة غرفة معادلة الضغط بشكل صارم، لضمان موثوقيتها وسلامتها، أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة الإطلاق، وتشمل تجهيز وإطلاق المكونات الفضائية، ودمجها في محطة الفضاء القمرية، ثم مرحلة التشغيل، والتي سيتولى خلالها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء مسؤولية عمليات التشغيل الخاصة بغرفة معادلة الضغط.