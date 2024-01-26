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علوم الدار

«تريندز» ومعهد السياسة الخارجية التركي يبحثان التعاون البحثي

خلال اللقاء (من المصدر)
27 يناير 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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بحث مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومعهد السياسة الخارجية التركي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال التشارك في إصدار المطبوعات، وتنظيم الموائد المستديرة والفعاليات العلمية، وتبادل الباحثين والمتدربين.
جاء ذلك في جلسة حوارية خلال زيارة وفد من المعهد التركي برئاسة الدكتور حسين باغجي، رئيس المعهد إلى مقر مركز تريندز في أبوظبي، حيث تعرف كل طرف على الاهتمامات البحثية للطرف الآخر، وتمت مناقشة آفاق التعاون ومجالاته المتعددة.
وقدم عبدالهادي الحمادي، رئيس قطاع الشؤون الإدارية في «تريندز»، خلال اجتماع بين الجانبين، نبذة عن المركز ومجالات عمله، إضافة إلى قطاعاته ورؤيته البحثية الاستشرافية، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات البحثية في المنطقة، مشيراً إلى أن «تريندز» والمعهد التركي يمتلكان من الخبرات والكفاءات ما يساهم في تعزيز العلاقات، وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات البحثية في المنطقة.
من جانبه، أكد الدكتور حسين باغجي أهمية التعاون بين الجانبين في المجالات التي من شأنها تعزيز البحث العلمي وخدمته، لافتاً إلى أن «تريندز» بات اليوم مرجعاً مهماً في المنطقة، ويشكل جسراً معرفياً عالمياً. وفي ختام الجلسة الحوارية، تم الاتفاق على استمرار التواصل، وتوقيع مذكرة تفاهم في المستقبل القريب تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما في المجالات البحثية والعلمية.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
تركيا
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