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جراحة ثلاثية الأبعاد في «توام» لمريض بسرطان الكُلى

مستشفى توام
27 يناير 2024 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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نجح مستشفى «توام» في إجراء جراحة دقيقة بمنظار ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية التصوير بالنطاق الضيق لمريض بسرطان الكلى يبلغ من العمر 34 عاماً، في إنجاز رائد لعلاج هذا المرض الخبيث.
وقام فريق أطباء المستشفى، الذي تعد جزءاً من مجموعة «بيورهيلث»، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، بإجراء العملية بدقة وكفاءة تامة، ما ساعد على منع انتشار الخلايا السرطانية في كلية المريض وحمايتها من الحاجة إلى المزيد من العلاجات المؤلمة والطويلة. ومن خلال خبرة وتفاني الفريق الطبي، تعافى المريض بشكل سريع، وتم إخراجه من المستشفى بعد يومين فقط من إجراء الجراحة.
وتحت إشراف استشاري المسالك البولية الدكتور آفتاب أحمد، قرر الفريق الطبي استخدام تقنية مبتكرة من خلال التصوير بالنطاق الضيق (NBI) لفحص وتشريح الأنسجة السرطانية بدقة. ويعتبر التصوير بالنطاق الضيق تقنية تصوير متطورة تستخدم طول موجات محددة من الضوء تمتصها كريات الدم الحمراء بشكل فعال ومباشر، ما يساعد على تحسين رؤية المنظار وتحديد أنماط الأوعية الدموية الدقيقة داخل المنطقة السرطانية. وتساعد تلك الطريقة على تعزيز قدرة ومعرفة الفريق الجراحي لتشريح منطقة الجراحة، ما يضمن نتائج دقيقة ومحسنة. وبعد تحديد جميع الأنسجة السرطانية، تمكن الفريق الطبي من احتواء الورم والتأكد من عدم انتشاره.

مستشفى توام
الإمارات
الكلى
علاج السرطان
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