صقر بن خالد القاسمي يشهد التصفيات النهائية لرأس الخيمة للقرآن الكريم

رأس الخيمة (الاتحاد)

شهد الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، التصفيات النهائية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الـ22، بحضور الدكتور أحمد الطنيجي أمين عام الجائزة ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وذلك في جامع الشيخ زايد، واطلع على سير الاختبارات.

وقال الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي: إن من نعم الله علينا أننا بحمد الله تعالى نعيش في ظل قيادة حكيمة، لا تألو جهداً في خدمة القرآن الكريم، والعناية به، ورعاية مسابقاته وجوائزه، ومنها هذه الجائزة المباركة جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، التي هي ثمرة مباركة من ثمرات القيادة الحكيمة، حيث تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة، وتشهد إقبالاً لافتاً من مختلف شرائح المجتمع، بما يثلج الصدور، حتى أصبحت بفضل الله تعالى ميداناً للتنافس والإبداع في شتى مسابقاتها وفروعها، لتعكس رؤية القيادة الحكيمة في العناية بالمواهب، وتعزيز التسامح والقيم الإيجابية، ونفع المجتمع.