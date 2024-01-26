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20 فائزاً من «إسلامية دبي» في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

20 فائزاً من «إسلامية دبي» في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم
27 يناير 2024 01:10

دبي (الاتحاد)

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حصد 20 فائزاً من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الدولة، من أصل 35 متنافساً في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، شملت 10 فائزين من الذكور، و10 فائزات من الإناث في كل من إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، وإدارة المؤسسات الإسلامية.
وفازت إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بالمركز الأول مناصفة مع إدارة المؤسسات الإسلامية كأفضل مؤسسة أو هيئة يحقق مسابقوها مراكز متميزة ومتقدمة في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم بدورتها الرابعة والعشرين.
وقال الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية: تحرص الدائرة على المشاركة في جميع المسابقات المحلية والدولية، لاسيما مشاركة طلاب وطالبات الدائرة في هذه المسابقة التي استطاعت أن تجد لها مكاناً متميزاً في ساحة المسابقات القرآنية المحلية والعالمية.

إسلامية دبي
دبي
الإمارات
مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم
مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
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