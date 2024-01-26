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«كليفلاند كلينك أبوظبي» يدعم رؤية الإمارات لتشجيع التبرع بالأعضاء

مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي
27 يناير 2024 01:12

دبي (الاتحاد)
سيقود مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من شبكة M42، النسخة الثانية من مؤتمر الإمارات السنوي للتبرع وزراعة الأعضاء باعتباره الراعي البلاتيني للحدث.
وسيقام المؤتمر من 27 ولغاية 30 يناير الجاري في فندق كونراد دبي، وينظمه البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي.
وقال الدكتور بشير سنكري، رئيس معهد التخصصات الجراحية الدقيقة، رئيس برنامج زراعة الأعضاء في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «نفخر بالتعاون مع البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة)، دعماً للرؤية الأوسع لدولة الإمارات والمتمثلة بالتشجيع على التبرع بالأعضاء.

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وباعتباره مركزاً رائداً لزراعة الأعضاء المتعددة في الدولة، يلعب مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي دوراً رئيساً في إجراء الجراحات المعقدة التي تستخدم أحدث التقنيات».
وترسيخاً لدوره الحيوي في تنفيذ الجراحات المتقدمة التي تستخدم التقنيات المتطورة، يحتضن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وحدة العناية المركزة الخاصة لتقديم الرعاية لزراعة الأعضاء الصلبة المتعددة، علاوة على البرنامج الوحيد لزراعة الرئة.. كما قاد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أيضاً ثلاث عمليات جراحية لتبادل الكلى في خطوة هي الأولى من نوعها بدولة الإمارات، وابتكر أيضاً إجراءات زراعة الكلى بمساعدة الروبوت في الدولة.
وبنهاية العام 2023، وصل عدد الزراعات التي أجراها المستشفى بنجاح منذ بدء البرنامج وحتى نهاية عام 2023 إلى 530 عملية معقدة، 192 منها في العام الماضي لوحده، وتضم 98 عملية زراعة كبد، و69 للكلية، و16 لزراعة الرئة، بالإضافة إلى 9 عمليات زراعة لأعضاء أخرى.

التبرع بالأعضاء
الإمارات
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مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي
كليفلاند كلينك أبوظبي
مستشفى كليفلاند كلينك
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