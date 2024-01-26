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برنامج لتدريب وتوظيف خريجي كلية فاطمة للعلوم الصحية

خلال توقيع الاتفاقية (وام)
27 يناير 2024 01:12

أبوظبي (وام)

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أطلقت «برجيل القابضة» بالتعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، برنامجاً لتدريب وتوظيف خريجي كلية فاطمة للعلوم الصحية، بهدف خلق فرص وظيفية للمواطنين وتحفيزهم على الانخراط في القطاع الخاص، وتعزيز التعاون بين الجانبين لرفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية في قطاع الرعاية الصحية.
ووقع الجانبان اتفاقية تعاون تقدم برجيل القابضة بموجبها منحاً دراسية كاملة للطلبة الملتحقين في تخصصات صحية شملت 30 طالباً، حيث سيتم تعيينهم فور إتمامهم متطلبات البرنامج بنجاح، وتأتي هذه الخطوة كترجمة لخطط تمكين المواطنين وخلق الفرص الوظيفية لهم.
وقع الاتفاقية علي محمد المرزوقي، رئيس مهارات الإمارات في مركز أبوظبي التقني، وعمران الخوري، عضو مجلس الإدارة، رئيس تطوير الأعمال في برجيل القابضة، بحضور الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني والدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة.
وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي: «يهدف هذا التعاون إلى صناعة الكوادر والكفاءات الرائدة والحاصلة على درجات علمية متميزة، لرفد المؤسسات الصحية بالكوادر المتخصصة وفق أعلى المعايير الدولية».
وأكد الحرص على مد جسور التعاون مع كل مزودي خدمات الرعاية الصحية والعمل على بناء برامج صحية بمعايير معتمدة مما يسهم في استدامة واستقرار قطاع الرعاية الصحية، وأهمية دور الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لتعزيز هذا الجهد وتوفير فرص ملائمة للخريجين في سوق العمل المحلي.
من جانبه، أكد الدكتور شمشير فاياليل أن هذا التعاون يسهم بشكل كبير في تحفيز المواطنين للانخراط في قطاع الرعاية الصحية والعمل على دفع عجلة التقدم في كل المجالات بدعم من الشركاء الاستراتيجيين.
وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تمكّن المواطنين وتضمن خلق مسار وظيفي لأبناء وبنات الإمارات في كل المجالات وتعكس هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتحسين جودة التعليم الصحي وتعزيز الفرص التدريبية والتوظيفية للمواطنين، ونتطلع إلى التحاق المزيد من المواطنين بالدورات والبرامج التدريبية التخصصية في مختلف وظائف القطاع الصحي.
وأكد أن برجيل القابضة ستواصل مهمتها في جذب وتدريب المختصين في الرعاية الصحية الذين يلعبون دوراً أساسياً في مستقبل الرعاية الصحية ورفاهية المرضى في دولة الإمارات.

الإمارات
مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
كلية فاطمة للعلوم الصحية
القطاع الخاص
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