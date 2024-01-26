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اليوم.. انطلاق بطولة السلوقي العربي في مهرجان الظفرة

اليوم.. انطلاق بطولة السلوقي العربي في مهرجان الظفرة
27 يناير 2024 01:10

يشهد مهرجان الظفرة بدورته السابعة عشرة، اليوم، تنظيم بطولة سباق السلوقي العربي لمسافة 200 متر، ضمن 6 أشواط للذكور والإناث من فئتي الحص والأريش خصص لها 30 جائزة قيمة، وتبدأ المنافسات في تمام الساعة الواحدة ظهراً في ميدان سباق الهجن بمدينة زايد في منطقة الظفرة.
وتعد بطولة سباق السلوقي العربي من أكثر المنافسات التي تشهد رواجاً جماهيريا ضمن فعاليات مهرجان الظفرة، ويشهد مشاركات واسعة في كل نسخة من مالكي السلالة الأصيلة للسلوقي العربي وعشاق الصيد بالسلوقي، إذ يعد مهرجان الظفرة فرصة لتجربة خبرات السلوقي في الصيد التراثي وسط البيئة الصحراوية، إذ يجري السلوقي على الرمال خلف ظبي محنط محمول على الرافعة.
وحددت اللجنة المنظمة جملة من الشروط الواجب توافرها للمشاركة في هذه المسابقة التراثية، إذ إن المشاركة في السباق فقط للسلوقي العربي الأصيل من نوعي الحص والأريش (ذكور وإناث)، وألا يقل عمر السلق عن سنة واحدة، ويسمح لكل مالك المشاركة بعدد (2) سلوقي كحد أقصى، وأن يكون السلق لائق بدنياً وخالياً من الأمراض ومستوفياً للتحصينات واللقاحات الطبية.

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