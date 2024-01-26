اكتساح إماراتي في أشواط «تلاد وشركاء اللقايا» بمهرجان الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت منافسات مزاينة الظفرة للإبل المسابقة الرئيسة في مهرجان الظفرة تفوق إماراتي كبير في 3 أشواط لفئة اللقايا محليات ومجاهيم والمهجنات الرئيسة لأشواط التلاد والشرايا بعد أن تمكنت الإبل الإماراتية من حسم جميع المراكز الفائزة في 3 أشواط من أصل 13 شوطاً أعلنت عنها لجنة التحكيم.

وتفوقت في شوط أصحاب السمو الشيوخ (لقية – جذعه) مجاهيم إبل معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد احتلت جميع المراكز الخمسة الفائزة في هذا الشوط، كما احتلت الإبل الإماراتية أيضاً جميع المراكز العش الفائزة في الشوط الرئيس لقايا تلاد لأبناء القبائل 1 مرمز محليات، وحققت أيضاً اكتساحاً لجميع المراكز العشرة الفائزة في شوط لقايا المهجنات الأصايل.



منافسات

وشهدت منافسات الأشواط العشرة الباقية منافسة خليجية قوية تمكنت فيها الإبل السعودية والقطرية والعمانية والكويتية واليمنية من مزاحمة الإبل الإماراتية وتحقيق العديد من المراكز الأولى الفائزة في تلك الأشواط حيث تفوقت الإبل الإماراتية في شوط لقاي لأصحاب السمو الشيوخ محليات وحققت المراكز الأربعة الأولى الفائزة في هذا الشوط فيما حققت الإبل القطرية المركز الخامس.

فيما حققت الإبل القطرية المركز الأول في شوط تلاد لأبناء القبائل 4 مجاهيم وجاءت الإبل الإماراتية في المركز الثاني لترتيب المراكز الأولى، فيما حققت الإبل الإماراتية في نفس الشوط 5 مراكز من المراكز العشرة الفائزة مقابل مركزين للإبل القطرية ومركزين للإبل السعودية ومركز للإبل الكويتية.

وفي شوط تلاد مجاهيم لأبناء القبائل 3 مجاهيم حققت الإبل السعودية المركز الأول والإماراتية المركز الثاني فيما اكتسبت الإبل الإماراتية 8 مراكز من المراكز العشرة الفائزة في هذا الشوط مقابل مركزين للسعودية وقطر.



شوط لقايا

في شوط لقايا للشركاء مجاهيم حققت الإبل الإماراتية المركز الأول، وجاء المركز الثاني من نصيب السعودية كما حققت الإبل الإماراتية 7 مراكز فائزة مقابل مركزين للسعودية ومركز لقطر.

وفي شوط لقايا الشركاء محليات حققت الإبل الإماراتية المركز الأول، كما أحرزت 5 مراكز أخرى فائزة في هذا الشوط مقابل الإبل العمانية التي حققت المركز الثاني، بالإضافة إلى مركزين آخرين من المراكز الفائزة ومركز وحيد للإبل القطرية.



شوط تلاد

في شوط تلاد لأبناء القبائل 4 محليات حققت الإبل الإماراتية المركز الأول، و6 مراكز أخرى من المراكز الفائزة، فيما حققت الإبل اليمنية المركز الثاني، وحققت الإبل القطرية والعُمانية مركز من المراكز الفائزة.

وتبدأ اليوم لجان التحكيم في استلام مشاركات اشهر ملاك الإبل الراغبين في خوض منافسات الأشواط فئة إيذاع المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح والتي تتضمن 8 أشواط، وهي شوط أصحاب السمو الشيوخ محليات وشوط أصحاب السمو الشيوخ (مفرودة – حقة) مجاهيم وشوط أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من القبائل عام الوضح وشوط المهجنات الأصايل وشوط بينونة المفتوح رمز مجاهيم وشوط بينونة المفتوح رمز محليات وشوط شرايا لأبناء القبائل محليات ومجاهيم.

وشهدت منافسات أمس إقبالاً كبيراً من المشاركين حيث بلغ عدد الإبل المشاركة 191 مطية منها 43 مطية في شوط الشركاء مجاهيم تليها 28 مطية في شوط تلاد لأبناء القبائل مجاهيم 3 ونفس العدد في شوط تلاد لأبناء القبائل مجاهيم .2



بلدية الظفرة

عرضت بلدية الظفرة مشاريع البنية التحتية والخدمات لزوار المهرجان لاطلاعهم على المشاريع التنموية التي تسهم في تطوير المنطقة، وأهم المشاريع التي تم الانتهاء من إنجازها وكذلك المشاريع الجاري تنفيذها حالياً في مختلف مدن منطقة الظفرة بالإضافة إلى استعراض أهم الخدمات التي تقدمها البلدية لسكان المنطقة والترويج لها بجانب الخدمات التي يتم تقديمها لخدمة المشاركين والزوار في مهرجان الظفرة. ويقوم فريق التواجد البلدي بدور فعال في دعم مهرجان الظفرة التراثي وتقديم مجموعة متميزة من الخدمات والأنشطة والبرامج التي تهدف إلى غرس قيم العادات والتقاليد والمحافظة على الموروث الثقافي من خلال الأنشطة المجتمعية المتنوعة والمسابقات وتوفير محلات للأسر المنتجة التي تقدم المأكولات الشعبية، ومكشات للنساء يتم من خلالها تقديم مسابقات في تحضير المأكولات الشعبية والتراثية الأصلية لتعليم وتدريب الأجيال للمحافظة على العادات والتقاليد والسنع الإماراتي في نفوس جيل المستقبل.