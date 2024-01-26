وفد من السفراء يزور مرافق وفعاليات تراثية وسياحية بالظفرة

الظفرة (وام)

بدعوة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، زار وفد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة عدداً من المرافق والفعاليات التراثية والسياحية في منطقة الظفرة.

واستهل الوفد الزيارة بتفقد محطة شمس للطاقة الشمسية بمدينة زايد، والتي تعد من ضمن أكبر محطات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ميجاواط حيث تفقد الوفد مركز الظفرة للابتكار الذي يقدم تعريفاً شاملاً للمحطة خاصة ومشاريع مصدر المستدامة حول العالم عامة وكذلك مشاريع الطاقة النظيفة في دولة الإمارات بطريقة تفاعلية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة بهدف إنشاء جيل واعٍ حول أهمية الاستدامة وتعزيز ثقافتها.

كما قام الوفد بجولة في مهرجان الظفرة في دورته الـ17 والمقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، حيث كان في استقبالهم ناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان، حيث زار الوفد المنصة الرئيسية لفعاليات مزاينة الإبل وتعرف على معاييرها ونظم التحكيم بها. وشملت الجولة السوق الشعبي الذي يضم عدداً من محلات الأسر المنتجة تعرض فيها المنتجات والأدوات التراثية والمشغولات اليدوية المصنعة من الطين والخشب وسعف النخيل، فضلاً عن أنواع مختلفة من الأكلات الشعبية.

واختتم وفد السفراء جولته بزيارة فندق قصر السراب الذي يقع في عمق صحراء منطقة الظفرة وشاهد عدداً من الفقرات والرياضات المحلية وتعرف على نماذج من التراث الإماراتي التي يضمها الفندق.

وأعرب السفراء، في ختام الزيارة، عن سعادتهم بزيارة مهرجان الظفرة، مبدين إعجابهم بالتراث الإماراتي والمنتجات والأشغال اليدوية للمرأة الإماراتية والمعروضة في السوق الشعبي وأشادوا بجهود الإمارات في إحياء التراث والذي يرمز للأصالة والهوية الوطنية.

ووصفوا المشغولات التراثية بأنها تجمع ما بين الماضي والحاضر وما بين الحداثة والطابع التراثي التقليدي، وقدموا الشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مشيدين بما يوليه سموه من اهتمام ودعم كبيرين لمختلف الفعاليات التراثية والثقافية، منوهين بكرم الضيافة الذي يمتاز به أهالي منطقة الظفرة.