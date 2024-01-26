«الوطني» يعقد جلسته الرابعة 31 يناير الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، الأربعاء المقبل في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

وتوجه مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، سؤالاً إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول «مراعاة الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة». ويطلع المجلس الرسائل الصادرة للحكومة بشأن طلب المجلس مناقشة ثمانية موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، وسياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وسياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وسياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وسياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وسياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.