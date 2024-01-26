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نهيان بن مبارك يحضر احتفال السفارة الهندية بيوم الجمهورية

نهيان بن مبارك لدى حضوره الحفل (وام)
27 يناير 2024 01:12

أبوظبي (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة، بمناسبة يوم الجمهورية الـ75 لبلاده. 
وحضر الحفل، الذي أقيم بفندق فيرمونت باب البحر - أبوظبي، رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدون لدى الدولة إلى جانب عدد من رجال الأعمال الإماراتيين والهنود وأبناء الجالية الهندية المقيمة بالدولة.  
وأكد السفير الهندي، في كلمة له بهذه المناسبة، على متانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والتي ترسخت منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالتقدم المتسارع والنمو المتزايد في حجم وقوة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بدعم من القيادة في البلدين الصديقين.

نهيان بن مبارك
الإمارات
يوم الجمهورية الهندي
السفارة الهندية
الهند
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