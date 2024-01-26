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منصور بن محمد يشهد افتتاح مركز «مرسيدس-بنز» الجديد

منصور بن محمد خلال افتتاح المركز (من المصدر)
27 يناير 2024 01:12

دبي (الاتحاد)

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شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، افتتاح مركز «مرسيدس-بنز الجديد» في حي دبي للتصميم، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة بما يمثله من نموذج عالمي يجسّد الشراكة الممتدة بين مجموعة «قرقاش وشركة مرسيدس-بنز»، والتزام المجموعة بتطبيق أعلى معايير التميز والجودة والابتكار في قطاع صناعة السيارات الفاخرة.
واطلع سموه خلال الافتتاح، بحضور معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، على المرافق التي يتضمنها المركز الجديد الذي سيسهم في إعادة تعريف مفهوم قطاع التجزئة للسيارات الفاخرة، بما يضمه من تشكيلة مميزة من أفضل طرازات «مرسيدس-بنز»، بما فيها سيارات EQ، وMaybach، وAMG، بالإضافة إلى «صالة مايباخ»، الجناح الحصري الذي يمتاز بواجهة بانورامية، ومساحة مخصّصة تتيح للعملاء استكشاف وتخصيص خياراتهم الشخصية.
ويأتي افتتاح مركز مرسيدس-بنز الجديد في إطار حرص الشركات العالمية حول العالم على توسيع استثماراتها في دبي باعتبارها مركزاً عالمياً رئيسياً للتجارة والاستثمار، بما تتمتع به من بنية تحتية عالمية تتناسب مع مختلف الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى امتلاكها لبيئة تشريعية مرنة ومتكاملة توفر المناخ الأمان للمستثمرين والشركات العالمية وتضمن تطورها ونموها السريع.

منصور بن محمد
دبي
منصور بن محمد بن راشد
الإمارات
مرسيدس بنز
حي دبي للتصميم
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