محمد الشرقي يطلع على تفاصيل مشروع البيانات الجيومكانية

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق عمل مكتب شؤون المقابر بالفجيرة برئاسة حمد الدلي، مدير المكتب.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على تفاصيل وآلية عمل وتنفيذ مشروع البيانات الجيومكانية الذي يعمل عليه مكتب شؤون المقابر، بالتعاون مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية.

واستعرض الفريق طريقة عمل المشروع وآلية تطبيقه وأهدافه التي تسعى إلى تقديم خدمات المكتب بجودة وكفاءة عالية إلى جميع المستفيدين منها في الإمارة.

وأكد سموه، اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات المجتمعية التي تقدمها المؤسسات الحكومية للأفراد، عبر أحدث التطبيقات والموارد التقنية والبشرية التي تسهم في دعم ركائز النمو الذي تشهده إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، على جميع الصعد.

وأشاد سموه بالمشاريع التطويرية التي يعمل عليها المكتب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مجال تقديم الخدمات الحكومية لأفراد المجتمع وفق معايير تقنية حديثة عالية المستوى.

وتقدم الفريق بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم ومتابعة سموه للمشاريع كافة التي ترتقي بقطاع الخدمات المجتمعية في الإمارة.