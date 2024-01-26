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بلدية أبوظبي تنظم فعاليات شتوية مبتكرة

بلدية أبوظبي تنظم فعاليات شتوية مبتكرة
27 يناير 2024 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن خططها لإسعاد المجتمع، وإيجاد متنفس مثالي للعائلة، في بيئة آمنة وجميلة، أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الوثبة، فعالية ترفيهية تثقيفية في حديقة الختم العامة تحت عنوان (فعالية الشتاء)، كما نظمت البلدية ممثلة بمركز بلدية الشهامة «مهرجان الشتاء» في ساحة  الرحبة بهدف توفير فعاليات ترفيهية تساهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمع، وإسعاد أفراده،  وتجسد فعالية الشتاء، التزام البلدية بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على تنويع الفعاليات التي تنسجم مع فصل الشتاء الجميل في الإمارات، وإعطاء العائلات خيارات ترفيهية متنوعة تحقق لهم السعادة والترفيه، فيما يعكس مهرجان الشتاء جهود البلدية لتعزيز شراكات فعالة وهادفة مع القطاع الحكومي والخاص لإسعاد المجتمع.

بلدية أبوظبي
الشتاء
الإمارات
مهرجان الشتاء
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