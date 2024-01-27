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شرطة أبوظبي: 109 آلاف شخص استفادوا من التوعية بمخاطر المخدرات خلال 2023

شرطة أبوظبي: 109 آلاف شخص استفادوا من التوعية بمخاطر المخدرات خلال 2023
27 يناير 2024 16:09

 استفاد نحو 109 آلاف شخص من 248 فعالية ومحاضرة توعوية نفذتها مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي خلال عام 2023 استهدفت جميع شرائح المجتمع وركزت على التعريف بالمواد المخدرة، وأسباب التعاطي والأضرار الصحية والجسدية، وعوامل الخطورة وكيفية الوقاية من مخاطر هذه السموم.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بتطوير وتقديم مختلف برامج التوعية المجتمعية والأمنية، لمواجهة آفة المخدرات وتأثيراتها على الفرد والمجتمع.

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ولفت إلى حرص المديرية على إطلاق مبادرات وحملات عبر وسائل الإعلام المختلفة للوصول الى أكبر شريحة من المجتمع وتعزيز الوعي حول مخاطر الآفة، وترسيخ القيم المجتمعية حول رفض المخدرات وآفاتها والتعريف بمرض الإدمان وفهم طبيعته لتقديم الدعم اللازم من قبل الأسرة والمجتمع والتوعية بالوقاية من خطر التعاطي.

وأكد أهمية تضافر جهود الجهات المعنية في الدولة لمنع انتشار المخدرات، موضحاً أنها آفة عالمية، تحتاج إلى التعاون الدولي للقضاء عليها، وحث على تكثيف الحملات والمبادرات الوقائية والتوعوية إلى جانب تعزيز وتأهيل سلوك المدمنين بعد تلقيهم العلاج ودمجهم في المجتمع.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
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