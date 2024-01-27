فرصة سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، يصبح غائماً، وقد تتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار.

حركة الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي مضطرب. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:01 والمد الثاني عند الساعة 04:28، والجزر الأول عند الساعة 07:59 والجزر الثاني عند الساعة 21:27.

في بحر عُمان، الموج متوسط إلى مضطرب بعد الظهر. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:47 والمد الثاني عند الساعة 00:01 والجزر الأول عند الساعة 17:22.