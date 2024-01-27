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منافسات قوية في مسابقة الطبخ الشعبي بمهرجان الظفرة

منافسات قوية في مسابقة الطبخ الشعبي بمهرجان الظفرة
28 يناير 2024 00:58

الظفرة (الاتحاد)

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وسط حضور جماهيري لافت، تشهد مسابقة الطبخ الشعبي في سوق الظفرة التراثي المصاحب للدورة الـ17 لمهرجان الظفرة منافسات قوية على إعداد أشهر الأكلات الشعبية الإماراتية، وتتنافس المشاركات في إعداد 20 طبقا شعبياً، وخصصت اللجنة المنظمة 200 جائزة للفائزين في المسابقة، بواقع 10 جوائز يومية.
وفازت شمسه المزروعي بالمركز الأول في طبق «عصيدة البر»، وجاءت شما العامري ثانية، ومريم المنصوري ثالثة، وفي إعداد «القرص» فازت بالمركز الأول عفراء المنصوري، وجاءت موزة المزروعي ثانية، وموزة المنصوري ثالثة، وحلت سارة الحمادي الأولى في إعداد «البلاليط»، ومشاعل الحمادي ثانية، وعايشة الحمادي ثالثة، وفي إعداد «المرقوقة» جاءت حبيبة المنصوري الأولى، وموزه المنصوري ثانية، ومباركه المزروعي ثالثة، وفازت ليلى محمد بالمركز الأول في «الثريد»، وجاءت رقية الحمادي ثانية، وشمسة المنصوري ثالثة.

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