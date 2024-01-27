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كورنيش أبوظبي.. وجهة ثقافية وترفيهية خلابة

كورنيش أبوظبي.. وجهة ثقافية وترفيهية خلابة
28 يناير 2024 01:00

لمياء الهرمودي (أبوظبي)
تزدهر الأماكن السياحية في أبوظبي، خاصة خلال فصل الشتاء الذي يتميز بالعديد من الفعاليات والأنشطة، حيث يزداد الإقبال على تلك الأماكن، وبالأخص كورنيش أبوظبي الذي يعد من أجمل معالم الإمارة التي تجمع بين الترفيه والثقافة. حيث حاز شاطئ كورنيش أبوظبي العَلم الأزرق، وهي شهادة جودة بيئية معترف بها دولياً تُمنح للشواطئ، وهي تمنح من قبل مؤسسة التعليم البيئي العالمية.

ويمتدّ كورنيش أبوظبي على مسافة ثمانية كيلومترات بمحاذاة الواجهة البحرية الساحرة لإمارة أبوظبي، ويضمّ مساحات للعب الأطفال، وممرّات منفصلة للمشاة والدرّاجات الهوائية، ومقاهي ومطاعم، بالإضافة إلى شاطئ الكورنيش المذهل الذي تشرف عليه مجموعة من رجال الإنقاذ، إذ يُعتبر هذا الشاطئ أحد أفضل الوجهات لقضاء أوقات ممتعة مع أفراد العائلة، وذلك على الجانب الشرقي من العاصمة.
يستقطب الكورنيش ما بين 30 و50 ألف زائر شهرياً، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: الساحل عند البوابة رقم 4 وهو مخصّص للأفراد والمجموعات، ويمكن دخوله مجاناً، والبوابة رقم 2 للعائلات، وفيها منطقة هادئة، والبوابة رقم 3 للعائلات والأطفال. يحيط بالقسمَين 2 و3 سياج يحجب الرؤية عمّن هم خارج الشاطئ.

الدرجات الهوائية
يعتبر كورنيش أبوظبي مكاناً مميزاً لممارسة الرياضات المتنوعة، كالمشي، والجري، والتزلج، فضلاً عن الأنشطة البحرية، مثل «جت سكي»، بالإضافة إلى ركوب الدرجات الهوائية، حيث يشتمل الكورنيش على مسارات مخصصة لهذه الرياضات، علاوة على محطات تأجير الدراجات أيضاً للأفراد والمجموعات، وعليه فإن القاطنين حول كورنيش أبوظبي يتمتعون بسهول الوصول إلى هذه المحطات في كافة الأوقات. كما يستفيد الزائر من أكثر من 1100 موقف مجاني للسيارات على مسافة خمس دقائق سيراً من الشاطئ. أمّا تكلفة الدخول فتبلغ 10 دراهم لقسم العائلات وقسم الأفراد، بينما يمكن دخول الشاطئ العام مجاناً.

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مخطوطات تاريخية
من الأنشطة المميزة التي يمكن القيام بها عند زيارة كورنيش أبوظبي هي زيارة قصر الوطن، والتعرف على مرافقه الخلاّبة التي تحاكي تاريخ دولة الإمارات العريق، حيث تحتضن أجنحته مجموعة من التحف والمخطوطات التاريخية التي تسلط الضوء على دور دولة الإمارات في مختلف مجالات الحضارة الإنسانية من علوم وفنون وآداب، بالإضافة إلى إمكانية الاستمتاع بجولة مميزة داخل القصر والحديقة الخاصة به برفقة العائلة. 
ويعتبر مقهى منارة الرؤية من 300 الذي يقع في الطابق الرابع والسبعين في البرج 2 من أبراج الاتحاد الغنية، وهي أعلى نقطة في أبوظبي تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بإطلالة كاملة على أفق الإمارة الخلاب، والكورنيش والخليج العربي. 

صرح زايد المؤسس
تتاح لزوار الكورنيش فرصة زيارة صرح زايد المؤسس، حيث يمكن التعرف بشكل أعمق على المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه، وذلك من خلال مجموعة من الأعمال الفنية والمساحات الخضراء، إضافةً إلى كلماته التي أنارت درب الأمة، ولا ننسى مجموعة صور نادرة وقصص شخصية يقصها أشخاص جمعتهم به علاقة شخصية، وأخيراً وليس آخراً، تسجيلات صوتية بصوت الشيخ زايد، رحمه الله.

مهرجان«أم الإمارات»
تقام العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات الثقافية والسياحية على كورنيش أبوظبي، حيث يستضيف مهرجان أم الإمارات الذي أقيم مؤخراً على كورنيش أبوظبي، ليكون الفعالية الأكثر ترفيهاً في المنطقة لهذا العام، الذي يتضمن عدداً من الاحتفالات الشائقة مع لحظات رائعة، وأنشطة عائلية ممتعة، وفعاليات ترفيهية حية، في مشاهد تستحق التصوير والمشاركة.
ويعد مهرجان أم الإمارات أبوظبي من أهم وأبرز الفعاليات التي تعقد في أبوظبي سنوياً، حيث يُلقب مهرجان «أم الإمارات» أبوظبي باسم مهرجان الشيخة فاطمة، فهو يشكّل منصة سنوية، للاحتفاء برؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رعاها الله، زوجة مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي وضعت مصلحة أبنائها الإماراتيين نُصب عينيها، وكانت رائدة في مجال نصرة المرأة ودعمها في شتى المجالات، لذلك اقترن لقب «أم الإمارات» بها، ويمثل مهرجان أم الإمارات تجربة استثنائية في الهواء الطلق، إذ يقدم أنشطة ترفيهية وعدة محطات للطعام والتسوق للزوار من مختلف الأعمار والجنسيات.

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