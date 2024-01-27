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شرطة دبي تحتفي بتخريج 20 منتسباً في دبلوم لغة الإشارة

شرطة دبي تحتفي بتخريج 20 منتسباً في دبلوم لغة الإشارة
28 يناير 2024 00:58

دبي (الاتحاد)

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شهد العميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب بالوكالة في شرطة دبي، تخريج 20 منتسباً في دبلوم لغة الإشارة، والذي استمر على مدار 6 أشهر ضمن مرحلتين تدريبية وعملية، استهدفت مقدمي الخدمة في شرطة دبي.
وأكد العميد مرداس، أن دبلوم لغة الإشارة يأتي ضمن جهود القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام، لدعم وتعزيز قدرات الكوادر البشرية بأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتمكينهم من التسلح بالعلوم والمهارات في مختلف المجالات، وعلى اختلاف تخصصهم الوظيفي.
وأضاف أن هذا الدبلوم يدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وذلك من خلال تمكين مقدمي الخدمة وبالاستناد إلى الدراسات والعلوم التخصصية من التعامل مع أصحاب الهمم - فئة الصم من المتعاملين، ليكونوا قادرين على مساعدتهم وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم بعيداً عن إشكاليات التواصل، خاصة أن الخريجين تم تأهيلهم على أعلى مستوى، وفقاً لمنهج أكاديمي معتمد، ليتخرجوا اليوم وكل منهم يحمل رخصة مساعد مترجم لغة الإشارة.
من جانبه، أوضح النقيب محمد المزروعي، نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن المجلس مستمر في جهوده لدمج وتمكين أصحاب الهمم وإسعادهم، سواء من الموظفين وأسرهم، أو أفراد المجتمع، بما يضمن تحقيق الاستدامة في الدعم والخدمات المختلفة، لافتاً إلى أن المجلس نجح في تحقيق إنجازات مهمة لأصحاب الهمم على الصعيد الخدمي والرياضي والمجتمعي، ودفع بجهوده نحو مستويات متقدمة دعماً لتوجه شرطة دبي الاستراتيجي في إسعاد المجتمع.
قدم الدبلوم الخبير في لغة الإشارة ياسر موسى عوض، وتناول في الدبلوم محاور عدة، أبرزها، أصحاب الهمم.. أوهام وحقائق، مدارس التواصل مع أصحاب الهمم فئة ذوي الإعاقة السمعية، ومفهوم التهجي الإصبعي ومفهوم لغة الإشارة وأنواعها، والتدريب على تشكيل كلمة من خلال الهجاء الإصبعي، وأهم المصطلحات الإشارية التي تستخدم في الحياة اليومية للصم، وترجمة الجمل والفقرات، والتطبيق العملي في بيئة الصم.

شرطة دبي
دبي
الإمارات
لغة الإشارة
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