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علوم الدار

أكاديمية شرطة دبي تناقش مستقبل التعليم الأكاديمي

خلال الندوة (من المصدر)
28 يناير 2024 00:58

دبي (الاتحاد)

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نظمت أكاديمية شرطة دبي، ندوة علمية تخصصية تحت عنوان «مستقبل التعليم الأكاديمي»، بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وجامعة الإمارات؛ بهدف تسليط الضوء على توجهات ومستقبل ومخرجات التعليم الأكاديمي المتقدم.
وشهدت الندوة التي نُظمت على هامش الفعاليات المصاحبة لحفل تخريج أكاديمية شرطة دبي، والمزمع عقده في فبراير القادم، حضور أكثر من 210 طلاب وطالبات من جامعة الإمارات، والطلبة المرشحين والمرشحات، والعسكريين الجامعيين.
وقال النقيب الدكتور عيسى الغاوي، من كلية الدراسات العليا بأكاديمية شرطة دبي، إن الأكاديمية وبفضل الدعم غير المحدود من القيادة العامة لشرطة دبي، رسخت أعلى المعايير الأكاديمية والعسكرية، بما يحقق التطوير والاستدامة في منظومة التعليم، وإن الندوة تأتي في إطار حرص الأكاديمية على تبادل الأفكار والمعارف والعلوم المعنية بالتوجهات المستقبلية للتعليم الأكاديمي، وإن ما يميز هذه الندوة أنها جمعت مؤسسة تعليمية مدنية وأكاديميات عسكرية تعليمية، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى القيمة المضافة للمواضيع والمحاور المطروحة في الندوة.
وأضاف الدكتور الغاوي، أن الندوة تساهم بشكل كبير في معرفة مسار وتوجهات التعليم الأكاديمي، وأهمية استلهام الأفكار التي تدفع بعملية تطوير التعليم نحو الأفضل، وكيفية استثمار التكنولوجيا بشكل أمثل في التعليم.
وتضمنت الندوة 3 محاور رئيسة، وهي «المرونة في التعليم»، وقدمه المقدم خميس المطوع، مدير كلية القانون بأكاديمية شرطة دبي، و«التكنولوجيا في التعليم»، وقدمه الدكتور عبدالله الخطيب، من جامعة الإمارات، و«التفكير الإبداعي»، وقدمه النقيب الدكتور سيف الزعابي، من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

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