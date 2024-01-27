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عويضة المرر يتوج الفائزين بمزاينة الإبل في مهرجان الظفرة

عويضة المرر وكبار الحضور خلال تتويج الفائزين في مزاينة الإبل (من المصدر)
28 يناير 2024 00:58

الظفرة (الاتحاد)
توج معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، الفائزين بمزاينة الإبل لسن الإيذاع ومسابقة المحالب في مهرجان الظفرة بدورته السابعة عشرة، بحضور عدد من المسؤولين وكبار مُلاك الإبل وجمهور المزاينات والمسابقات التراثية من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن منافسات اليوم الثامن، والتي خصص لها 125 جائزة قيمة.

«بنت الريح»
أسفرت المنافسات في شوط إيذاع أصحاب السمو الشيوخ - محليات، عن فوز «بنت الريح» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «هقاوي» لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، وفي المركز الثالث «ضجة» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وفي المركزين الرابع والخامس على التوالي «طوع ومواري» لمالكهما الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني.

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«مدرهم »
وسجلت النتائج في الشوط الرئيسي إيذاع تلاد لأبناء القبائل 1 رمز - مجاهيم فوز «مدرهم» لمالكها ثعيلب طهميمه نوره العامري بالمركز الأول، ونالت المركز الأول في الشوط الرئيس إيذاع تلاد لأبناء القبائل 1 رمز - محليات «الذاير» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وتقدمت إلى المركز الأول في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل 2 - مجاهيم «خنوف» لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري.

«مزون»
ذهب المركز الأول في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات إلى «مزون» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي، وحصدت المركز الأول في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل 3 - مجاهيم «الزعيمة» لمالكها زايد محمد قران راشد المنصوري، وفي شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل 3 - محليات ذهب المركز الأول إلى «الشيخة» لمالكها راشد مبارك حمد الهاجري، وحصدت «هيافة» لمالكها حسين خميس علي المنصوري المركز الأول في شوط إيذاع الشرايا الشركاء - مجاهيم، أما في شوط إيذاع الشرايا الشركاء - محليات كان المركز الأول من نصيب «الهنوف» لمالكها محمد ثلاب حمد الهاجري.

«الرثما»
في مسابقة المحالب المحليات، والتي خصص لها 40 جائزة قيمة بقيمة مليون و200 ألف درهم، حصد المركز الأول في شوط عرابي محليات تلاد الناقة «الرثما» لمالكها سعيد سالم الرضه ثوعار بوزن 75 كيلوجراماً و700 جرام، وذهب المركز الأول في شوط عرابي محليات شرايا إلى «خطيرة» لمالكها محمد مصلح محمد الأحبابي بوزن 86 كيلوجراماً و900 جرام، وكان المركز الأول في شوط خواوير محليات تلاد من نصيب «الضوله» لمالكها غانم محمد بخيت الحمر الكثيري بوزن 93 كيلوجراماً و800 جرام، أما في شوط خواوير محليات شرايا نالتا المركز الأول مكرر كل من الناقة «شمطيرة» لمالكها سعادة أحمد محمد سهيل بالحطم العامري والناقة «الجسي» لمالكها سهيل بن سعيد بن مسلم زعينوت بعد أن تعادلتا بوزن الحلبات والذي بلغ 107 كيلوجرامات و200 جرام.
وتبدأ الإبل المشاركة في أشواط الثنايا التلاد (1و2) وأشواط بالشركاء، بالدخول إلى شبوك المبيت صباح اليوم، وذلك لعرضها على اللجان الطبية ولجان التشبيه والتسنين والفرز، استعداداً لتحكيمها من لجان التحكيم.

عويضة المرر
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